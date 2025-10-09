एक्सप्लोरर
CJI गवई के साथ गलत व्यवहार करने वाले वकील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सख्त कदम, रद्द की SCBA की सदस्यता
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश (SCBA) भूषण रामकृष्ण की कोर्ट में अशोभनीय आचरण करने वाले वकील राकेश किशोर की सदस्यता रद्द कर दी है. राकेश किशोर 2011 से SCBA के अस्थायी सदस्य थे.
इससे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर को वकालत की प्रैक्टिस से निलंबित किया था.
