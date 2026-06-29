हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइन राज्यों के बीच सुलझ गया 32 साल पुराना जल विवाद, अमित शाह ने कराया समझौता, क्या होगा फायदा?

इन राज्यों के बीच सुलझ गया 32 साल पुराना जल विवाद, अमित शाह ने कराया समझौता, क्या होगा फायदा?

Yamuna Water Agreement: गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान ने यमुना जल बंटवारे को लेकर अहम MoU पर हस्ताक्षर किए. इससे राजस्थान को पेयजल के लिए अतिरिक्त यमुना जल मिलेगा.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

करीब तीन दशक पुराने यमुना जल बंटवारे के समझौते को जमीन पर उतारने की दिशा में सोमवार (29 जून) को बड़ा कदम उठाया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान ने 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते को लागू करने के लिए एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते का मकसद मानसून के दौरान हरियाणा के अतिरिक्त यमुना जल को पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाना है, ताकि उसका इस्तेमाल पेयजल के रूप में किया जा सके.

समझौते के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 'यमुना जल परियोजना को लेकर लगातार बैठकें हो रही थीं. आज हरियाणा और राजस्थान के बीच इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है. राजस्थान ने जुलाई से अक्टूबर तक मानसून के दौरान मिलने वाले अतिरिक्त पानी को पाइपलाइन के जरिए पेयजल के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव रखा था. हमने अपने अतिरिक्त जल का पूरा आकलन किया है.

उन्होंने आगे कहा, 'हमारा मकसद है कि यह पानी व्यर्थ बहने के बजाय राजस्थान के लोगों तक पहुंचे. यह एमओयू हथिनीकुंड बैराज से पाइपलाइन के जरिए पानी राजस्थान तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करेगा. इस परियोजना को बिना किसी बाधा के पूरा करने में हरियाणा पूरा सहयोग देगा.' यह समझौता 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड एग्रीमेंट के क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसके तहत यमुना नदी के जल के बंटवारे और प्रबंधन का ढांचा तय किया गया था. हालांकि, वर्षों तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो सकी थी. अब केंद्र की पहल के बाद इसे अमल में लाने की प्रक्रिया तेज होती दिखाई दे रही है

ये भी पढ़ें: थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कहा?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 'यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर का यह दिन दोनों राज्यों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. यह समझौता लाखों लोगों और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

उन्होंने आगे कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं. उनका हमेशा मानना रहा है कि पानी केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और भविष्य की गारंटी है. जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राजस्थान ने यमुना जल की औपचारिक मांग भी नहीं की थी. इसके बावजूद उन्होंने राजस्थान की जल समस्या को समझते हुए एक ऐसी योजना बनाई, जिसके तहत 2003 में बाड़मेर और जालौर जिलों को नर्मदा का पानी उपलब्ध कराया गया.'

ये भी पढ़ें: BJP Tarun Chugh: राज्यसभा पहुंचते ही तरुण चुग ने संसद की सीढ़ियों पर टेक दिया माथा, जानें उनके बारे में सब

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Haryana-Rajasthan AMIT SHAH Yamuna Water Agreement Water Sharing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इन राज्यों के बीच सुलझ गया 32 साल पुराना जल विवाद, अमित शाह ने कराया समझौता, क्या होगा फायदा?
इन राज्यों के बीच सुलझ गया 32 साल पुराना जल विवाद, गृह मंत्री अमित शाह ने कराया समझौता, जानिए क्या होगा फायदा
इंडिया
'TMC कभी...', समिक भट्टाचार्य ने ममता की पार्टी को लेकर ऐसा क्या कह डाला, मच गया बवाल?
'TMC कभी...', समिक भट्टाचार्य ने ममता की पार्टी को लेकर ऐसा क्या कह डाला, मच गया बवाल?
इंडिया
वक्फ भूमि विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार पर बरसी भाजपा, किसानों की जमीन खतरे में डालने का लगाया आरोप
वक्फ भूमि विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार पर बरसी भाजपा, किसानों की जमीन खतरे में डालने का लगाया आरोप
इंडिया
BJP Tarun Chugh: राज्यसभा पहुंचते ही तरुण चुग ने संसद की सीढ़ियों पर टेक दिया माथा, जानें उनके बारे में सब
राज्यसभा पहुंचते ही तरुण चुग ने संसद की सीढ़ियों पर टेक दिया माथा, जानें उनके बारे में सब
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
महाराष्ट्र
नसरपुर: 4 साल की बच्ची का रेप करने वाला भीमराव कांबले चढ़ेगा सूली! फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
4 साल की बच्ची का रेप और मर्डर करने वाला भीमराव कांबले सूली पर चढ़ेगा! मिली फांसी की सजा
इंडिया
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
Parenting
Toddler Behaviour: टॉडलर की इन उबाऊ आदतों से परेशान, डॉक्टर से जानें बच्चों के विकास के लिए ये क्यों जरूरी?
टॉडलर की इन उबाऊ आदतों से परेशान, डॉक्टर से जानें बच्चों के विकास के लिए ये क्यों जरूरी?
एग्रीकल्चर
Pusa Basmati 1882: कम पानी में भी बंपर पैदावार देगी बासमती की यह किस्म, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बनी उम्मीद
कम पानी में भी बंपर पैदावार देगी बासमती की यह किस्म, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बनी उम्मीद
ABP NEWS
पटना के एक गोदाम में आग लगने का चौंकाने वाला वीडियो—डालडा जल रहा है।
पटना के एक गोदाम में आग लगने का चौंकाने वाला वीडियो—डालडा जल रहा है।
ABP NEWS
300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया!
300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया!
ABP NEWS
बिस्किट के गोदाम में भीषण आग, इसे बुझाना बेहद मुश्किल साबित हुआ!
बिस्किट के गोदाम में भीषण आग, इसे बुझाना बेहद मुश्किल साबित हुआ!
ABP NEWS
स्टंट करना या मौत को दावत देना?
स्टंट करना या मौत को दावत देना?
ABP NEWS
पीएम मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर जाएंगे।
पीएम मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर जाएंगे।
Embed widget