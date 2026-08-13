संसद को किसने किया वॉशआउट? सदन में दिखे अमित शाह, रिजिजू बोले- विपक्ष भागा

'जवाब दो, जवाब दो...', के नारों के साथ संसद का मानसून सत्र धुल गया. आज (13 अगस्त) लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्षी पार्टियां दो अहम मुद्दे पर अड़ी रही. पहला- दिल्ली में हुए Gen Z आंदोलन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान दें. दूसरा- राम मंदिर चंदा चोरी पर संसद में चर्चा हो.

दोनों ही मुद्दों पर सरकार ने आखिरी समय पत्ते खोले. 10 अगस्त को केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष को सुनना पड़ेगा. सदन में रहना होगा.

विपक्ष राम मंदिर चंदा चोरी पर अड़ा विपक्ष

इसके बाद विपक्ष ने कहा कि राम मंदिर चंदा चोरी पर चर्चा पर कोई समझौता नहीं होगा. सदन में गतिरोध खत्म नहीं हुआ. इस बीच बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा दांव चलते हुए पहले मीडिया को बयान दिया और फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी.





अमित शाह ने कहा कि हम सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि वो भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए. वो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं.

अमित शाह के बयान पर खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि अमित शाह के भाषणों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम जानना चाहते हैं कि किसने बच्चों पर गोली चलवाई.

बयानबाजी के बीच सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी. आज आखिरी दिन भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई. दिलचस्प रहा कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही नेता सदन में पहुंचे. वंदे मातरम् पूरा बजने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई.





कांग्रेस का निशाना

इसके बाद विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया. कांग्रेस के संगठन महासचिव और लोकसभा सांसद के सी वेणुगोपाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार के रवैया की वजह से मानसून सत्र वॉशआउट हो गया. हमारी मांग थी कि संसद में छात्रों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर सरकार जवाब दे, चढ़ावा चोरी पर चर्चा हो, लेकिन यह लोग तैयार नहीं हुए. संसद के आखिरी दिन वंदे मातरम् के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चले आए .

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "न तो प्रधानमंत्री और न ही गृह मंत्री सदन में आए. लोकतंत्र और संसद कैसे काम करेंगे? और आज, वे सिर्फ़ वंदे मातरम गाने के लिए आए. वे तब आए हैं, जब पूरा सत्र पहले ही हो चुका है."

कितना हुआ काम?

वहीं केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र को लेकर कहा कि इसे हम दो तरह से देखते हैं. बिजनेस के दृष्टि से बहुत अच्छा रहा, कुल 12 बिल पास हुए. चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं गया. लोकसभा में 19 प्रतिशत प्रोडक्टिविटी और राज्यसभा में 39 प्रतिशत प्रोडक्टिविटी रही. लोकसभा में सिर्फ नकल रोकने को लेकर जो बिल आया उस पर चर्चा हो पाई. लोकसभा में इसके अलावा कोई अच्छी चर्चा नहीं हुई. चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं हैं.

उन्होंने कहा, ''मेरा तीन दशक का अनुभव है. ये पहली बार देखा कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है. पहली बार सरकार कह रही है चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष भाग गया. ये नया चीज देखने को मिला ये कल्पना से बाहर है. कांग्रेस के सांसद सोचते है उनका काम नारा लगाना और कार्ड लेकर हंगामा करना यही रह गया है. सुबह सुबह उठते है संसद में पहुंचते है नारा लगाते है.''

संसद के भीतर हंगामे के साथ बाहर परिसर में भी सत्तापक्ष और विपक्ष में तकरार दिखा. कई ऐसे मौके आए जब एनडीए और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए. सिक्योरिटी गार्ड्स को बीच में आना पड़ा. इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई.





दिल्ली में लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष ने 'अमित शाह सदन में आओ', 'अमित शाह जवाब दो, जवाब दो' के नारे लगाए. वहीं आखिरी हफ्ते में झारखंड में हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर एनडीए के सांसदों ने विपक्ष को घेरा और 'राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो' के नारे लगाए.





सरकार का था बड़ा प्लान

मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार के कई प्लान की चर्चा थी, जिसमें परिसीमन और एफसीआर को लेकर बिल शामिल था. सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बीच इस फैसले को टाल दिया. एफसीआरए बिल को सरकार ने बुधवार को जेपीसी को भेज दिया. वहीं परिसीमन पर प्लान को टाल दिया. इस संविधान संशोधन बिल के लिए सरकार ने बहुमत जुटाने की हर संभव कोशिश की थी. इसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी में टूट शामिल थी. दावा किया गया कि डीएमके भी अपना रुख बदल सकती है. कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि शरद पवार की पार्टी से भी संपर्क किया गया.