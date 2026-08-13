बिना कोर्ट की अनुमति भी बैंक खाता फ्रीज कर सकती है पुलिस! कर्नाटक HC का बड़ा फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बैंक खातों को फ्रीज करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 106 के तहत अपराध की जांच के दौरान किसी बैंक खाते से पैसे निकालने पर रोक लगा सकती है. इसके लिए पहले से अदालत का आदेश लेना जरूरी नहीं है. यह फैसला खास तौर पर साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी की जांच के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर पुलिस को जांच के दौरान किसी बैंक खाते में मौजूद रकम के क्राइम से जुड़े होने का शक है तो वह उस खाते को डेबिट-फ्रीज कर सकती है. पुलिस को इस कार्रवाई की जानकारी संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को देनी होगी. यानी खाते को फ्रीज करने के लिए पहले से न्यायिक आदेश लेना जरूरी नहीं है.

Karnataka High Court has upheld police powers under Section 106 BNSS to debit-freeze bank accounts during investigations without prior judicial approval. The court clarified that police can freeze suspected funds and report to the jurisdictional magistrate, while Section 107… pic.twitter.com/9slqOStM5L — IANS (@ians_india) August 12, 2026

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धारा 106 और 107 में क्या अंतर है?

हाई कोर्ट ने BNSS की दोनों धाराओं के बीच अंतर को भी साफ किया है.धारा 106 का इस्तेमाल जांच के दौरान संदिग्ध रकम या संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है. इसका मकसद यह है कि क्राइम से जुड़ी रकम को आगे ट्रांसफर या निकालकर गायब न किया जा सके. धारा 107 के तहत प्रॉपर्टी की औपचारिक कुर्की और जब्ती की प्रक्रिया आती है. इसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी, अदालत में आवेदन, संबंधित व्यक्ति को नोटिस और न्यायिक सुनवाई जैसी प्रक्रिया शामिल होती है. अदालत ने माना कि धारा 106 के तहत बैंक अकाउंट को अस्थायी रूप से फ्रीज करना और धारा 107 के तहत संपत्ति की औपचारिक कुर्की दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं.

पुराने आदेशों को हाई कोर्ट ने किया रद्द

यह मामला बेंगलुरु के कोरमंगला पुलिस स्टेशन के क्राइम नंबर 25/2026 से जुड़ा था. इसमें निचली अदालत ने जब्त सोना-चांदी वापस करने और कुछ बैंक खातों को डी-फ्रीज करने का निर्देश दिया था. मामला JAR Gold Retail Private Limited से जुड़ा था और इसमें अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स (BUDS) एक्ट, 2019 के तहत जांच चल रही थी. कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इन आदेशों को रद्द करते हुए पुलिस की धारा 106 के तहत की गई कार्रवाई को सही माना.

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