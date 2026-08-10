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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियासंसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें

संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें

राम मंदिर चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है और अमित शाह से जवाब मांग रहा है.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 10 Aug 2026 05:27 PM (IST)
राम मंदिर चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है और अमित शाह से जवाब मांग रहा है.

विपक्षी दलों के सांसदों ने अनोखे अंदाज में संसद परिसर में प्रदर्शन किया.

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संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. विपक्षी पार्टियां छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर हंगामा कर रही है.
संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है. विपक्षी पार्टियां छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर हंगामा कर रही है.
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विपक्ष का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आएं और जवाब दें.
विपक्ष का कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आएं और जवाब दें.
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इस मांग पर सोमवार (10 अगस्त) को केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष सुनने के लिए तैयार रहे.
इस मांग पर सोमवार (10 अगस्त) को केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष सुनने के लिए तैयार रहे.
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हालांकि विपक्ष नहीं माना और अमित शाह से पहले बयान की मांग पर अड़ा रहा.
हालांकि विपक्ष नहीं माना और अमित शाह से पहले बयान की मांग पर अड़ा रहा.
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इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया.
इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया.
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चंदा चोरी के मुद्दे पर कैन के साथ समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव नजर आईं. कैन में दूध देखा जा सकता है. डिंपल यादव के हाथ में दूध का दूध और पानी का पानी लिखा पोस्टर भी दिखा.
चंदा चोरी के मुद्दे पर कैन के साथ समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव नजर आईं. कैन में दूध देखा जा सकता है. डिंपल यादव के हाथ में दूध का दूध और पानी का पानी लिखा पोस्टर भी दिखा.
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वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर चंदा बॉक्स के पास बैठे थे और दूध और पानी की बोतल लिए दिखे.
वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर चंदा बॉक्स के पास बैठे थे और दूध और पानी की बोतल लिए दिखे.
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प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी बातचीत करते दिखे.
प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी बातचीत करते दिखे.
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संसद सत्र में भाग लेने पहुंचीं डिंपल यादव.
संसद सत्र में भाग लेने पहुंचीं डिंपल यादव.
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संसद सत्र में भाग लेने जाते राजनाथ सिंह.
संसद सत्र में भाग लेने जाते राजनाथ सिंह.
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संसद सत्र के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा.
संसद सत्र के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा.
Published at : 10 Aug 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Dimple Yadav Parliament Monsoon Session Akhilesh Yadav

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