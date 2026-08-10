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संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें
राम मंदिर चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक है और अमित शाह से जवाब मांग रहा है.
विपक्षी दलों के सांसदों ने अनोखे अंदाज में संसद परिसर में प्रदर्शन किया.
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Published at : 10 Aug 2026 03:31 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion