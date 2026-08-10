संसद परिसर में दूध-पानी के साथ प्रदर्शन, सांसदों के अनोखे अंदाज की तस्वीरें

चंदा चोरी के मुद्दे पर कैन के साथ समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव नजर आईं. कैन में दूध देखा जा सकता है. डिंपल यादव के हाथ में दूध का दूध और पानी का पानी लिखा पोस्टर भी दिखा.