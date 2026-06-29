तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से AIADMK की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. टीवीके के सत्ता में आने और थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक और एआईएडीएमके विधायक ने इस्तीफा दे दिया है. चुनाव के बाद पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर ने पार्टी छोड़ दी. वह राज्य चुनावों के बाद पार्टी छोड़ने वाले छठे विधायक बन गए हैं, इससे पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

जयललिता सरकार में परिवहन मंत्री रहे

जयललिता सरकार में एमआर विजयभास्कर ने परिवहन मंत्री के रूप में काम किया था. 2021 विधानसभआ चुनाव में उनको डीएमके के वी सेंथिल बालाजी ने शिकस्त दी, लेकिन 2026 चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी. करूर से AIADMK विधायक विजयभास्कर ने सोमवार (29 जून) को सुबह स्पीकर जेसीडी प्रभाकर से राज्य सचिवालय में मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया.

TVK में शामिल होने के कयास

कयास लगाए जा रहे हैं कि वह विजय थलापति की पार्टी में शामिल हो सकते हैं. इससे पहले एआईएडीएमके के चार विधायक पार्टी से इस्तीफा देकर टीवीके में शामिल हो चुके हैं. वहीं, सी. विजयभास्कर के भी आज (29 जून) को मुख्यमंत्री विजय की पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है.

विधानसभा में खाली हुईं 7 सीटें

छठे विधायक के इस्तीफे के साथ ही तमिलनाडु में कुल 7 सीटें खाली हो गई हैं. इसमें सबसे चर्चित सीट त्रिची ईस्ट है, जिसे मुख्यमंत्री से जोसेफ विजय ने खाली किया. उन्होंने त्रिची ईस्ट और पेरंबूर सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों सीट जीत गए थे, लेकिन नियम के अनुसार सीएम को एक सीट खाली करनी थी और उन्होंने त्रिची ईस्ट सीट छोड़ दी.

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आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआईएडीएमके) ने 1 जुलाई को अपनी महिला विंग की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. यह बैठक चेन्नई के रॉयपेट्टा स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित होगी और इसकी अध्यक्षता पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी करेंगे. इससे पहले ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है.

234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीतीं थीं. वहीं डीएमके ने 59 और एआईएडीएमके ने 47 सीटें जीतीं. डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी कांग्रेस को 5 सीटें मिलीं थीं.

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