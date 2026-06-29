राज्यसभा पहुंचते ही तरुण चुग ने संसद की सीढ़ियों पर टेक दिया माथा, जानें उनके बारे में सब

तरुण चुग ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने से पहले संसद भवन के गेट पर सिर झुकाकर सम्मान जताया. भाजपा ने उन्हें मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था. तरुण चुग भाजपा के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में गिने जाते हैं. पार्टी संगठन में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. वे लंबे समय से पंजाब की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.

अमृतसर से संबंध रखने वाले तरुण चुग ने छात्र राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी. उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के कई संगठनात्मक पदों पर काम किया है. वर्तमान में तरुण चुग भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं. इसके अलावा वे कई राज्यों में संगठनात्मक प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

ये भी पढ़ें: अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से एक और झटका, अभी नहीं जा सकेंगे विदेश

तरुण चुग की शुरुआती पढ़ाई कहां से हुई?

भाजपा में राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर लंबे समय तक चर्चा और मंथन चल रहा था. इसी प्रक्रिया के बाद तरुण चुग के नाम पर अंतिम फैसला लिया गया. उनकी उम्मीदवारी को पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच एक अहम राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. तरुण चुग का जन्म 3 मई 1973 को अमृतसर में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम बनारसी दास चुग है. उनकी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर में ही पूरी हुई. इसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज, अमृतसर से MBA (HR) की पढ़ाई की. बहुत कम उम्र से ही उनका जुड़ाव सामाजिक और संगठनात्मक कामों से रहा है.

9 साल की उम्र में RSS से जुड़ गए थे तरुण चुग

मात्र 9 साल की उम्र में ही तरुण चुग RSS से जुड़ गए थे. साल 1989 तक उन्होंने संघ में कई जिम्मेदारियां निभाईं, जिनमें घट नायक और कार्यवाह जैसे पद शामिल हैं. छात्र जीवन में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े. यहां उन्होंने जिला सचिव और राज्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में काम किया. छात्र राजनीति से शुरू हुआ उनका सफर आज राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंच चुका है.

ये भी पढ़ें: सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'