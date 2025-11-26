Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







तेलंगाना के करीमनगर जिले के वाविलालपल्ली क्षेत्र में बुधवार (26 नवंबर, 2025) को एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला, जहां एक लोमड़ी को देखने के लिए सैंकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. दरअसल, जब एक लोमड़ी अचानक एक कार्यालय में घुस गई, तो यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. जल्द ही सैकड़ों लोगों की भीड़ उस एक लोमड़ी की झलक पाने के लिए जमा हो गई, लेकिन लोगों की भीड़ का मुख्य उद्देश्य सिर्फ लोमड़ी को देखना नहीं, बल्कि लोमड़ी की पूंछ को छूकर सौभाग्य पाना था.

लोमड़ी की पूंछ पकड़ने और फोटो लेने की होड़ में दिखे लोग

घटना वाविलालपल्ली में एक निजी कार्यालय की है. जहां लोमड़ी के अचानक घुस जाने से कर्मचारियों में पहले तो डर का माहौल था, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी बाहर लगी, लोगों का तांता लग गया. लोग अपने मोबाइल फोन निकालकर इस दुर्लभ दृश्य को कैद करने में लग गए और कई लोग तो भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे.

सौभाग्य पाने की लालच में लोमड़ी के करीब जाते दिखे लोग

इस पूरे मामले की असल वजह एक दशकों पुरानी मान्यता थी. स्थानीय लोगों का गहरा विश्वास है कि लोमड़ी की पूंछ को छूने से व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि का द्वार खुल जाता है. यह विश्वास इतना प्रबल था कि लोग अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लोमड़ी के करीब जाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे.

वन विभाग की टीम ने लोमड़ी का किया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा

स्थिति को नियंत्रण में करने और लोमड़ी को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग को सूचित किया गया. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी फुर्ती से काम करते हुए लोमड़ी को शांत किया और उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर लिया. बाद में, उसे नजदीकी जंगल क्षेत्र में उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया, जहां वह दोबारा अपने परिवेश में समा सके.

