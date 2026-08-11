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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'घड़ियाली आंसू बहाना...' धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

'घड़ियाली आंसू बहाना...' धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद नहीं चलने देने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Aug 2026 01:21 PM (IST)
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नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने चुप्पी साधी हुई थी मगर अब वो अपनी खुलकर बात कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि वो छात्रों के हितों को लेकर झूठ फैला रही है.

धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा- 'कांग्रेस पार्टी छात्रों के हितों को लेकर लगातार झूठ फैला रही है. राहुल गांधी के पास सही तथ्य नहीं हैं. विपक्ष के नेता, जिन्हें झूठ बोलने की आदत हो चुकी है, न तो संसद में आना चाहते हैं और न ही जवाब सुनना चाहते हैं. वे सिर्फ अपना झूठ फैलाना और घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं.'

संसद के काम में डाल रहे रुकावट
'गृह मंत्री अमित शाह जी पर बेबुनियाद और बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक निराशा को दिखाता है. सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के काम में रुकावट डाल रही है. देश और युवाओं के हितों को नुकसान पहुंचा रही है. ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका इरादा देश का भला करना नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखना है. जब सदन में चर्चा होती है, तो ये लोग बाहर हंगामा करते हैं, क्योंकि सदन के अंदर जवाब सुनने की उनमें हिम्मत नहीं है.'

'कांग्रेस का लोकतंत्र भी चुनिंदा है. जहां उनकी सरकार है वहां युवाओं पर अत्याचार होता है, और जहां उन्हें अपनी राजनीति चमकानी होती है वहां वे झूठ और हंगामा फैलाते हैं. झारखंड में छात्रों के साथ हुई बर्बरता को पूरे देश ने देखा है. लेकिन सवाल यह है कि हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी आज इस पर चुप क्यों हैं? देश का युवा कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को अच्छी तरह समझ चुका है. लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है; इमरजेंसी की मानसिकता से चलने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए.'

ये भी पढ़ें: 'जंतर-मंतर की तरह झारखंड में भी...', छात्रों के प्रदर्शन पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Aug 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Dharmendra Pradhan CONGRESS
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