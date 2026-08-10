मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाParliament Monsoon Session LIVE: 'सरकार छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार', लोकसभा में बोले रिजिजू

Parliament Monsoon Session LIVE: 'सरकार छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार', लोकसभा में बोले रिजिजू

Parliament Monsoon Session 10 August LIVE: संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि सरकार छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय  | Updated at : 10 Aug 2026 02:39 PM (IST)

LIVE

Key Events
Parliament Monsoon Session 10 August LIVE Updates PM Modi Rahul Gandhi FCRA Bill Delimitation BJP Congress Parliament Monsoon Session LIVE: 'सरकार छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए तैयार', लोकसभा में बोले रिजिजू
संसद मॉनसून सत्र लाइव अपडेट्स
Source : PTI

Background

संसद के 2026 के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते आज (सोमवार, 10 अगस्त) से शुरुआत हो गई है. लोकसभा में सोमवार को 4 अहम बिल पेश हुए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दो अहम बिल पेश किए गए. हालांकि वे खुद सदन में मौजूद नहीं रहे. इनमें केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल शामिल हैं. वहीं अर्जुन राम मेघवाल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स और जी. किशन रेड्डी माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल पेश किया.

महिला आरक्षण-डिलिमिटेशन और एफसीआरए संशोधन बिल की काफी चर्चा रही है, लेकिन ये दोनों बिल सोमवार की कार्यसूची में शामिल नहीं हैं. हालांकि विपक्ष सोमवार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की तैयारी में है. अहम बात यह भी है कि सदन में रणनीति तय करने के लिए संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कक्ष में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी.

संसद का मानसून सत्र अभी तक हंगामे से भरा रहा है. विपक्ष ने पेपर लीक और राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार को घेरा.  इस बीच कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, 'भारत के गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा से नदारद हैं. हमने गृह मंत्री से सिर्फ एक ही बात पूछी है, दिल्ली में छात्रों पर ज़ुल्म किसने किया? हमें भारत के गृह मंत्री से जवाब चाहिए, लेकिन वह जवाब देने को तैयार नहीं हैं.'

14:39 PM (IST)  •  10 Aug 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: रिजिजू के बयान पर क्या बोले पप्पू यादव

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, 'किरेन रिजिजू जी अपने हिसाब से तैयार हैं वह देश की जनता के हिसाब से तैयार नहीं है विपक्ष तो देश के बच्चों की बात कर रहा है, विपक्ष देश की आस्था की बात कर रहे हैं. आप कह रहे हैं कि बच्चों की बात आप मत करना वो जो बोल रहे हैं उस बात को हम चुपचाप सुने. तो ये कहां से संभव होगा?'

14:20 PM (IST)  •  10 Aug 2026

Parliament Monsoon Session LIVE: लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

लोकसभा में लगातार हंगामे के बाद कार्यवाही को मंगलवार (11 अगस्त) तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

Load More
Tags :
Rahul Gandhi Parliament Monsoon Session PM Modi INDIA Parliament Monsoon Session 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
देश को गुमराह कर रहे राहुल, सदन में हर जवाब देने को तैयार, JP नड्डा का पलटवार
देश को गुमराह कर रहे राहुल, सदन में हर जवाब देने को तैयार, JP नड्डा का पलटवार
इंडिया
‘... अपने एल्गोरिदम में भी करें बदलाव’, मेटा को मोदी सरकार का निर्देश
‘... अपने एल्गोरिदम में भी करें बदलाव’, मेटा को मोदी सरकार का निर्देश
इंडिया
पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR
पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के सामने रखीं 3 मांगें, बोले - 'PM मोदी को...'
मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के सामने रखीं 3 मांगें, बोले - 'PM मोदी को...'
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘... अपने एल्गोरिदम में भी करें बदलाव’, मेटा को मोदी सरकार का निर्देश
‘... अपने एल्गोरिदम में भी करें बदलाव’, मेटा को मोदी सरकार का निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?
क्रिकेट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली? देखें लिस्ट
जीत में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, किस नंबर पर कोहली?
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
TMC के बागी यूसुफ पठान का बड़ा बयान, 'ताकत और पद तो...'
विश्व
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया दो साल का सबसे भयावह हमला
इंडिया
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
अमित शाह के संसद में बोलने के रिजिजू के बयान पर खेड़ा का सवाल- वे किस मुद्दे पर…
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget