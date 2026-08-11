'जंतर-मंतर की तरह झारखंड में भी...', छात्रों के प्रदर्शन पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में भी छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया. दीपके ने कहा कि झारखंड हो या दिल्ली का जंतर-मंतर, छात्रों पर बार-बार इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती है, यह समझ से परे है. उन्होंने साफ कहा कि CJP झारखंड के छात्र आंदोलन के पूरी तरह समर्थन में है और उनकी टीम मौके पर मौजूद रहकर आंदोलनकारियों को हरसंभव मदद दे रही है.

‘झारखंड में भी लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल’

अभिजीत दीपके ने कहा कि जिस तरह जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई थी, उसी तरह झारखंड में भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया. उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने के बजाय उन पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाना गंभीर सवाल खड़े करता है.

‘हम पूरी तरह झारखंड के आंदोलन के समर्थन में’

अभिजीत दीपके ने स्पष्ट कहा कि CJP झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा कि संगठन छात्रों की मांगों और उनके आंदोलन का समर्थन करता है. उन्होंने बताया कि CJP की टीम झारखंड में मौजूद है और आंदोलन के दौरान घायल हुए छात्रों की मदद के लिए काम कर रही है.

राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गांवों के सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. अभियान की शुरुआत 15 अगस्त से होगी. इसके तहत अभिभावकों से सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट करने और ग्राम पंचायतों के सरपंचों से स्कूलों की स्थिति सुधारने की पहल करने की अपील की गई है. CJP ने इसे ग्रामीण शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कथित उपेक्षा के खिलाफ नागरिकों, अभिभावकों और ग्रामीण नेताओं को साथ लाने की पहल बताया है.

15 अगस्त से गांवों के स्कूलों पर फोकस

अभिजीत दीपके ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वह 15 अगस्त को महाराष्ट्र के अपने गांव हिंगोली से इस अभियान की शुरुआत करेंगे. वह गांव के सरपंच से मुलाकात कर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने का आग्रह करेंगे.उन्होंने कहा कि आने वाली 15 अगस्त देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन पिछले 80 वर्षों में अगर किसी चीज की सबसे अधिक अनदेखी हुई है तो वह गांवों के सरकारी स्कूल हैं. दीपके ने सवाल उठाया कि जब देश में नई संसद और नया प्रधानमंत्री आवास बनाया जा सकता है, तो गांवों में नए स्कूल क्यों नहीं बनाए जा सके. उन्होंने पूछा कि क्या किसानों और मजदूरों के बच्चों को देश का भविष्य नहीं माना जाता?

‘गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है’

CJP संस्थापक ने कहा कि आज भी गांवों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. स्कूल पहुंचने के बाद भी कई जगह उन्हें पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं.

उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्कूलों में शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव उनके लिए बड़ी समस्या बन सकता है. दीपके ने कहा कि इस 15 अगस्त को अगर किसी मुद्दे पर विशेष ध्यान देना है और कोई नई शुरुआत करनी है, तो इसकी शुरुआत सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने से होनी चाहिए.

सरपंचों से स्कूल सुधारने की अपील, शुरू होगा ‘सरपंच चैलेंज’

CJP ने देशभर के सरपंचों से अपने-अपने गांवों के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने की अपील की है. इसके तहत संगठन ने ‘सरपंच चैलेंज’ शुरू करने की घोषणा की है. अभिजीत दीपके ने कहा कि वह खुद हिंगोली में गांव के सरपंच से मिलकर स्कूल को बेहतर बनाने की पहल का आग्रह करेंगे. उन्होंने देश के अन्य सरपंचों से भी इसी तरह आगे आने की अपील की.

CJP ने कहा कि जो सरपंच अपने गांव के सरकारी स्कूल में सुधार करेंगे, उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा. संगठन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्कूलों की ‘पहले और बाद’ की तस्वीरें साझा करेगा और स्कूल सुधारने वाले सरपंचों को इसका श्रेय दिया जाएगा. दीपके ने कहा कि इससे दूसरे गांवों के सरपंच भी प्रेरित होंगे और अपने-अपने स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए आगे आएंगे.

अभिभावक करेंगे सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट

अभियान के तहत CJP ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से नागरिक-आधारित सोशल ऑडिट करने की अपील की है. अभिभावकों से कहा गया है कि वे अपने बच्चों के स्कूल जाकर यह जांचें कि वहां बिजली, साफ पीने का पानी, चालू शौचालय और मध्याह्न भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं. दीपके ने अभिभावकों से अपील की कि अगर स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो वे उनका वीडियो बनाएं, ताकि वास्तविक स्थिति सामने लाई जा सके.

जल्द जारी होगा प्रिंटेबल ऑडिट फॉर्म

CJP ने बताया कि वह जल्द ही एक प्रिंटेबल सोशल ऑडिट फॉर्म जारी करेगा. इस फॉर्म के जरिए नागरिक अपने बच्चों के स्कूल में उपलब्ध और अनुपलब्ध सुविधाओं का रिकॉर्ड दर्ज कर सकेंगे. संगठन के अनुसार, यह फॉर्म अभियान से जुड़े वीडियो में दिए गए लिंक के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा. भरे हुए फॉर्म और वीडियो साक्ष्य CJP के आधिकारिक ईमेल पते contact@cockroachjantaparty.org पर भेजे जा सकेंगे.

‘गांव के बच्चों को शहर जैसी सुविधाएं मिलें’

CJP ने कहा कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों को भी ऐसी बुनियादी सुविधाएं मिलें, जैसी शहरों के बच्चों को उपलब्ध होती हैं. दीपके ने कहा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है और अभिभावकों को अपने बच्चों के स्कूलों की सुविधाओं पर सवाल उठाने चाहिए. उन्होंने लोगों से गांवों के बच्चों के लिए स्कूलों को बेहतर बनाने का संकल्प लेने की अपील की. उन्होंने अपने संदेश का समापन ‘Real India lives in villages’ यानी ‘असली भारत गांवों में बसता है’ के संदेश के साथ किया.