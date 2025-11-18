दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अब हर दिन आतंकी डॉक्टरों को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां देशभर में छापेमारी कर रही हैं. लगभग रोजाना नए-नए फोटो-वीडियोज भी सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में अब खुफिया एजेंसियों को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है. आतंकी डॉक्टरों में शामिल प्रमुख नाम शाहीन शाहिद सिद्दीकी का रहा है. अब पता चला है कि कुछ दिनों पहले ही आतंकी डॉक्टर ने ब्रेजा कार खरीदी थी, जो 25 सितंबर को खरीदी गई थी और पूरी पेमेंट कैश में की थी.

जांच एजेंसियों को ये भी पता चला है कि कार खरीदते समय शाहीन के साथ मुजम्मिल भी मौजूद था. दोनों की ब्रेजा कार के साथ खिंची गई तस्वीर अब जांच का अहम हिस्सा बन गई है. कार की कैश पेमेंट और खरीद की टाइमिंग ने सुरक्षा एजेंसियों की शंका और गहरा कर दिया है. वो इस मामले में गहराई से जांच कर रही हैं.

मुजम्मिल और शाहीन ने खरीदी थी ब्रेजा कार

25 सितंबर 2025 को मुजम्मिल ने शाहीन के नाम पर एक मारुति सुजुकी शोरूम से सिल्वर कलर की ब्रेजा कार खरीदी. पूरी पेमेंट कैश में की गई, जो संदिग्ध है. शाहीन और मुजम्मिल दोनों ही वहां मौजूद थे, और उनकी कार के साथ खींची गई फोटो अब जांच का अहम सबूत है. बता दें कि 10 नवंबर को लाल किले के पास कार ब्लास्ट हुआ था. धमाका इतना जोरदार था कि 13 लोगों की जान चली गई.

'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल'

दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच में अब तक इसके पीछे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जानकारी सामने आई है. यह मॉड्यूल जम्मू-कश्मीर से हथियार और विस्फोटक दिल्ली-NCR लाने का काम कर रहा था. इस ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर हैं, जिन्हें 'व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल' कहा जा रहा है.

आतंकी डॉ. उमर नबी का घर ध्वस्त

इनमें डॉ. शाहीन शाहिद (अल फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद की डॉक्टर) ब्लास्ट के बाद फरार होने की कोशिश में पकड़ी गई. डॉ. मुजम्मिल- शाहीन का साथी, जो कार खरीदारी में शामिल था और डॉ. उमर नबी जो i20 कार ब्लास्ट में शामिल फिदायीन था ये सब शामिल हैं. पुलवामा में आतंकी उमर के घर को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है.

