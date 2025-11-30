दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्पेशल सेल ने ISI से जुड़े तीन आतंकियों को किया गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंक के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है. स्पेशल सेल ने 3 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े टेररिस्ट शहजाद भट्टी के संपर्क में ये सभी आतंकी थे. स्पेशल सेल से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए सभी आतंकी उत्तर भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं. ये गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश से हुई हैं.

पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़

ये भी आतंकी ISI से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से संपर्क में थे. स्पेशल सेल काफी समय से इनके नेटवर्क पर नज़र रख रही थी. फिलहाल सभी संदिग्धों से पूछताछ जारी है. दिल्ली पुलिस मुख्यालय के मीडिया सेंटर में आज रविवार (30 नवंबर) को शाम 4 बजे एडिशनल सीपी/स्पेशल सेल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी. स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी के नेतृत्व वाले एक अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है.

इसी महीने दिल्ली में हुआ था ब्लास्ट

देश की राजधानी दिल्ली में बीते 10 नवंबर को ही लाल किले के पास कार में ब्लास्ट हुआ था. इस कार ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हुए हैं. इस कार ब्लास्ट को लेकर जब सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. इस कार ब्लास्ट के पीछे डॉक्टरों की चेन सामने आई है, जिनके तार पाकिस्तान स्थित आतंकवाद के आकाओं से जुड़े पाए गए हैं.

देश भर में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी में कई डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया. बता दें कि जिस कार के जरिए लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया था, उसे एक आतंकी डॉक्टर ही चला रहा था. इस घटना के बाद से ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आतंकवाद को लेकर हाई अलर्ट पर हैं और आतंकियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है.

फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी आतंकी अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित थे. वहीं आतंकी डॉक्टर उमर नबी के बारे में खबर आई कि वो ISIS और जैश ए मोहम्मद की विचारधारा से प्रभावित था.

ये भी पढ़ें

'लोकतंत्र खतरे में...' शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष का सरकार पर हमला, SIR को लेकर दे दी यह चेतावनी