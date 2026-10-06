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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुल में आई दरार? 2 वर्गमीटर हिस्से में पानी का रिसाव, NHAI ने बताया सच

पुल में आई दरार? 2 वर्गमीटर हिस्से में पानी का रिसाव, NHAI ने बताया सच

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पुल में दरार की खबर को NHAI ने भ्रामक बताया है. नियमित जांच में करीब 2 वर्गमीटर हिस्से में मामूली पानी का रिसाव मिला था.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 02:24 PM (IST)
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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक पुल में दरार या किसी तरह के नुकसान की खबर को इंडियन नेशनल हाईवे ऑथोरिटी  (NHAI) ने गलत बताया है. NHAI के मुताबिक, पुल की स्थिति सामान्य और सुरक्षित है. सोशल मीडिया पर पुल में दरार और नुकसान से जुड़ी जो जानकारी प्रसारित हो रही है, वह सही नहीं है.

NHAI के अनुसार, पोस्ट-मानसून रेगुलर जांच के दौरान ब्रिज डेक स्लैब के करीब 2 वर्गमीटर हिस्से में मामूली पानी का रिसाव पाया गया था. जांच में पुल की संरचना को किसी बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई. NHAI ने कहा कि पानी के रिसाव वाले हिस्से में एहतियात के तौर पर सुधार का काम किया जा रहा है. इसका मकसद समस्या को समय रहते ठीक करना और भविष्य में किसी परेशानी की संभावना को कम करना है.

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करीब एक हफ्ते में पूरा होगा काम

NHAI के मुताबिक, यह काम उसकी नियमित और पहले से तय रखरखाव व्यवस्था के तहत किया जा रहा है. काम के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसके लिए यातायात को डायवर्ट किया गया है, ताकि मरम्मत के दौरान किसी तरह की परेशानी या जोखिम न हो. ऑथोरिटी ने बताया कि सुधार का काम करीब एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

NHAI ने लोगों से क्या कहा?

NHAI ने लोगों से अपील की है कि वे पुल में दरार या बड़े संरचनात्मक नुकसान से जुड़ी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें. प्राधिकरण ने कहा कि पुल सुरक्षित है और मामले में जरूरी सुधार का काम पहले ही किया जा रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 06 Oct 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
NHAI Delhi-Mumbai DELHI
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