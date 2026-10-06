पुल में आई दरार? 2 वर्गमीटर हिस्से में पानी का रिसाव, NHAI ने बताया सच

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के एक पुल में दरार या किसी तरह के नुकसान की खबर को इंडियन नेशनल हाईवे ऑथोरिटी (NHAI) ने गलत बताया है. NHAI के मुताबिक, पुल की स्थिति सामान्य और सुरक्षित है. सोशल मीडिया पर पुल में दरार और नुकसान से जुड़ी जो जानकारी प्रसारित हो रही है, वह सही नहीं है.

NHAI के अनुसार, पोस्ट-मानसून रेगुलर जांच के दौरान ब्रिज डेक स्लैब के करीब 2 वर्गमीटर हिस्से में मामूली पानी का रिसाव पाया गया था. जांच में पुल की संरचना को किसी बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई. NHAI ने कहा कि पानी के रिसाव वाले हिस्से में एहतियात के तौर पर सुधार का काम किया जा रहा है. इसका मकसद समस्या को समय रहते ठीक करना और भविष्य में किसी परेशानी की संभावना को कम करना है.

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के पुल में दरार अथवा किसी प्रकार की संरचनात्मक क्षति होने संबंधी प्रसारित जानकारी पूर्णतः भ्रामक एवं तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। पुल की स्थिति सामान्य एवं सुरक्षित है। नियमित पोस्ट-मानसून निरीक्षण के दौरान ब्रिज डेक स्लैब के लगभग 2 वर्गमीटर के सीमित हिस्से में मामूली पानी का रिसाव पाया गया था। एहतियाती तौर पर संबंधित हिस्से में सुधारात्मक कार्य किया जा रहा है, ताकि इसका समय रहते स्थायी समाधान किया जा सके। यह कार्य NHAI की सक्रिय एवं निवारक रखरखाव व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है। कार्य के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ यातायात को डायवर्ट किया गया है। कार्य को लगभग एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य है। अतः आमजन से अनुरोध है कि प्रसारित भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और उक्त विषय में सही एवं तथ्यात्मक जानकारी पर ही भरोसा करें। — NHAI RO Bhopal (@bhopal_ro) October 5, 2026

करीब एक हफ्ते में पूरा होगा काम

NHAI के मुताबिक, यह काम उसकी नियमित और पहले से तय रखरखाव व्यवस्था के तहत किया जा रहा है. काम के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसके लिए यातायात को डायवर्ट किया गया है, ताकि मरम्मत के दौरान किसी तरह की परेशानी या जोखिम न हो. ऑथोरिटी ने बताया कि सुधार का काम करीब एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

NHAI ने लोगों से क्या कहा?

NHAI ने लोगों से अपील की है कि वे पुल में दरार या बड़े संरचनात्मक नुकसान से जुड़ी भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें. प्राधिकरण ने कहा कि पुल सुरक्षित है और मामले में जरूरी सुधार का काम पहले ही किया जा रहा है.