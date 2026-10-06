CJP नेताओं को पुलिस ने भेजे नोटिस, अभिजीत दीपके बोले- 'आंदोलन में न जाने का दबाव...'

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस नोटिस दिए जा रहे हैं और उन्हें आंदोलनों में शामिल नहीं होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. यह दावा उन्होंने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले किया है. दीपके ने सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' महज एक नारा है और असली मंशा 'वन नेशन, वन पार्टी' की है.

दीपके ने कहा कि उन्होंने कई बार महाराष्ट्र पुलिस को देश की सबसे अच्छी पुलिस बताया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस को उससे सीखना चाहिए. हालांकि, उन्होंने चंद्रपुर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के लिए नोटिस देना चिंता की बात है. उन्होंने सवाल किया कि पुलिस पहले से यह कैसे तय कर सकती है कि प्रस्तावित प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा. दीपके ने पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट नहीं करने के निर्देश पर भी सवाल उठाया, जिनसे कथित तौर पर हिंसा भड़क सकती है.

गांधी और आंबेडकर का जिक्र कर उठाया सवाल

दीपके ने कहा कि उनकी पार्टी महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों की बात करती है. उन्होंने सवाल किया कि क्या गांधी और आंबेडकर के विचारों और उनके नाम पर होने वाली शांतिपूर्ण गतिविधियों को भी हिंसक माना जा सकता है. उनका यह बयान पुलिस की ओर से कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट और प्रदर्शन को लेकर दिए गए निर्देशों के संदर्भ में आया है.

10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है. पार्टी का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा. अभिजीत दीपके ने पिछले सप्ताह मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली में आंदोलन का ऐलान किया था.

दीपके ने कहा था कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देशभर से कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकती है तो जिस स्थान पर उन्हें रोका जाएगा, वहीं विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

'शांतिपूर्ण रहेगा प्रदर्शन', गांधी के रास्ते पर चलने की बात

अभिजीत दीपके ने प्रस्तावित प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखने की बात कही है. उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करने वाले लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की. दीपके ने कहा कि आंदोलन महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर किया जाएगा. उन्होंने सरकार और दिल्ली पुलिस से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने की भी अपील की.

सीजेपी का कहना है कि उसका आंदोलन उन लोगों के लिए न्याय की मांग को लेकर है, जिनके नाम कथित तौर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रभावित हुए हैं. पार्टी के एक अन्य सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने और कथित तौर पर प्रभावित मतदाताओं के लिए न्याय की मांग उठाने की बात कही है.

मुंबई प्रदर्शन के बाद दिल्ली में आंदोलन की तैयारी

जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में भी प्रदर्शन किया था. पार्टी ने वहां भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई थी. सीजेपी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है.

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