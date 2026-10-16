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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाओवैसी ने एलन मस्क को दे दिया अल्टीमेटम, 'मोदी जी के मैं खिलाफ, लेकिन कोई गोरा...'

ओवैसी ने एलन मस्क को दे दिया अल्टीमेटम, 'मोदी जी के मैं खिलाफ, लेकिन कोई गोरा...'

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एलन मस्क विवाद पर साफ कर दिया है, कि वह किसी भी गोरी चमड़ी (विदेशी) वाले को देश के फैसलों में दखल देने के खिलाफ हैं. इस मामले में बीजेपी की चुप्पी हैरान करने वाली है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Oct 2026 03:38 PM (IST)
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AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एलन मस्क के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. मस्क ने भारत के राजनीतिक और व्यावसायिक फैसलों पर सवाल उठाया था. इसके बाद ओवैसी ने सरकार का साथ दिया. ओवैसी का रुख हैरान करने वाला है, क्योंकि अक्सर वह सरकार पर किसी न किसी मुद्दे पर विरोध में आवाज उठाते रहे हैं. 

ओवैसी ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी का विरोध का मतलब यह नहीं कि वह किसी बाहरी गोरे व्यक्ति को भारत की राजनीतिक सत्ता पर सवाल उठाने की छूट देंगे.

उन्होंने कहा, 'हम हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे हैं. आगे भी रहेंगे, लेकिन मस्क हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं?' हाल ही में एसआईआर को लेकर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 

ओवैसी ने बीजेपी की चुप्पी पर भी उठाया सवाल

इसके बाद ओवैसी ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने पूछा कि पार्टी अक्सर राष्ट्रवाद की बात करती है. वह तब जवाब देने से क्यों कतरा रही है, जब एक ताकतवर विदेशी कारोबारी देश के फैसलों को चुनौती दे रहा है? दुख की बात यह है कि बीजेपी और मोदी सरकार गोरी चमड़ी (विदेशियों) से इतनी डरी हुई क्यों है? 

मामला तब गहराया था, कि जब स्पेस एक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से यह शिकायत की कि उनकी सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को भारत में कमर्शियल कामकाज शुरू करने की अनुमति मिलने में देरी हो रही है. इसी पर राहुल गांधी ने एलन मस्क का साथ देते हुए प्रतिक्रिया दी थी. अब ओवैसी ने इसे राष्ट्रवाद की परीक्षा बताते हुए, बीजेपी को ही घेर दिया है. साथ ही कहा है कि इस बात का समर्थन करना, पीएम मोदी की राजनीति का समर्थन करना नहीं है. 

इधर सरकार की तरफ से कहा गया है कि तीनों लाइसेंस प्राप्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स- स्टारलिंक, रिलायंस जियो की सैटेलाइट वेंचर और भारत समर्थित यूटेलसैट वनवेब की सिक्योरिटी जांच जारी है. यह सभी एक स्टेज पर हैं. जब तक सुरक्षा जांच या स्पैक्ट्रम से जुड़ी मंजूरियां पूरी नहीं हो जातीं, तब तक कोई भी कंपनी अपनी कमर्शियल सेवाएं शुरू नहीं कर सकती. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 16 Oct 2026 03:38 PM (IST)
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