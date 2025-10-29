चक्रवात मोंथा के प्रभाव के कारण तेलंगाना में भारी बारिश जारी है. मौसम विभाग ने आज के लिए नलगोंडा, महबूबाबाद, मुल्लाग, भद्राद्री, कोटागुडम, महबूबनगर और खम्मम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. अधिकारियों ने एहतियाती कदम उठाए हैं और जनता को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. इन जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. खम्मम, कट्टागुडम और मुल्लाग जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान पहले ही बंद कर दिए गए थे, अब नलगोंडा और महबूबाबाद जिलों में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें.

चक्रवाती तूफान मोंथा कल रात आंध्र प्रदेश के अंतरवेदिपलेम तट से टकराया, जिसके बाद तेलंगाना के कई जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो दिनों तक राज्य भर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. मुलुगु, भद्राद्री, कोटागुडम और खम्मम रेड अलर्ट पर हैं, जबकि मंचेरियल, पडापल्ली, भोपालपल्ली, नलगोंडा, सूर्यपेट, महबूबाबाद, वारंगल, हनुमानकोंडा, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और करीमनगर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह, कामराम भीम आसिफाबाद, जगतियाल, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगीर और नगर कुरनूल जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश की घोषणा

महबूबनगर जिले में जिला कलेक्टर प्रवीण कुमार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है. महबूबाबाद में भी कलेक्टर अद्वैत कुमार सिंह ने स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है, जिसके कारण आज होने वाली तिमाही परीक्षाए स्थगित कर दी गई हैं. इस बीच, खम्मम और नलगोंडा जिलों के कलेक्टर अनुदीप दुरिशेट्टी ने भी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है. अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे तूफानी मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.

