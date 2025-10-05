कांग्रेस नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने केजरीवाल को झूठ बोलने में माहिर बताते हुए आप को भाजपा की ‘बी टीम’ करार दिया. उदित राज ने कहा कि जिस पार्टी की उत्पत्ति भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सहयोग से हुई हो, उसका कोई कैसे विश्वास करेगा?

'IANS' से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह सभी जानते हैं कि एक NGO से पार्टी बनने तक आप को भाजपा का समर्थन प्राप्त था. उदित राज ने केजरीवाल की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल ने शीशमहल बनवाया, गाड़ियों का काफिला साथ रखा और दिल्ली व पंजाब में सुरक्षा ली, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वे सुरक्षा नहीं लेंगे.

गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर बोले उदित राज

कांग्रेस नेता ने कहा कि केजरीवाल ने बच्चे की कसम खाकर कहा था कि वे कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन अब उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है. ऐसे में वे कांग्रेस के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे करते हैं?

गोवा विधानसभा चुनाव में आप के अकेले लड़ने पर उदित राज ने कहा कि आप ने शराब के पैसे से गोवा में चुनाव लड़ा. वहां के लोग पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने आप के मनी ट्रांसफर को पकड़ लिया. गोवा में पैसा खर्च कर लूटने की कोशिश की गई, लेकिन वहां के लोग इन पर भरोसा नहीं करेंगे.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का विरोध

कोलकाता को सुरक्षित शहर बताए जाने पर उदित राज ने कहा कि मैंने स्वयं देखा है कि कोलकाता में महिलाएं रात में सुरक्षित घूम सकती हैं. अपवाद हर जगह हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह शहर सुरक्षित है. फिर भी, भाजपा इसका समर्थन क्यों करेगी?

उन्होंने लद्दाख की कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी जताई. उदित राज ने कहा कि सोनम वांगचुक को जमानत मिलनी चाहिए. विपक्ष के मौलिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है. उनकी गिरफ्तारी भाजपा के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि वे केवल वोटों का लाभ चाहते हैं.

बिहार में भाजपा की ‘सुझाव यात्रा’ पर कांग्रेस का तंज

बिहार में भाजपा की ‘सुझाव यात्रा’ पर तंज कसते हुए उदित राज ने कहा कि 20 साल तक भाजपा ने बिहार से कोई सुझाव नहीं लिया. न तो वहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, न ही उद्योगों का विकास हुआ. सारे उद्योग गुजरात या दक्षिण भारत में लगाए गए. बिहार को 20 साल में बर्बाद कर दिया गया. अगर पहले विकास नहीं हुआ था तो इन 20 साल में कौन सा विकास हुआ?

केवल महागठबंधन की सरकार में युवाओं को कुछ नौकरियां मिलीं, जो राहत की बात थी. बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति भी खराब है. केरल सरकार की ओर से ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दवाइयों, खाद्य और पेय पदार्थों के निर्माण में मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

