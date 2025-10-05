हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी

'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी

शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोस्ट में बताया कि सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पायलट की सीट से रोचक अंदाज में और सरल भाषा में यात्रियों के साथ यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी शेयर की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 05 Oct 2025 10:31 AM (IST)
केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना से दिल्ली लौट रहे थे. वह जिस विमान में बैठकर आ रहे थे, उनकी ये यात्रा इतनी यादगार हो जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था. उन्होंने बताया कि पटना से दिल्ली की इस फ्लाइट को छपरा से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे थे. अपनी इस अनोखी यात्रा के पलों को यादगार बताते हुए कृषि मंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. 

शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पोस्ट में बताया कि सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पायलट की सीट से रोचक अंदाज में और सरल भाषा में यात्रियों के साथ यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी शेयर की. कृषि मंत्री ने राजीव प्रताप रूडी के साथ फोटो फ्लाइट की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया.'

 

रूडी के जानकारी शेयर करने के तरीके के फैन हो गए शिवराज!

कृषि मंत्री ने लिखा, 'राजीव जी ने यात्रा की शुरुआत में कहा कि आज पटना के चारों ओर बादलों ने डेरा जमाया हुआ है. कल से लगातार बारिश हो रही है. बादलों के बीच और हल्की बारिश के साथ हम दिल्ली की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. रास्ते में हम बनारस के ऊपर से गुजरेंगे. बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ दिखाई देंगे. गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली पहुंचेंगे. अगर बादल न रहे, तो नोएडा की हाई-राइज बिल्डिंग्स की रोशनी भी देखने को मिलेगी.'

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह ने आगे लिखा कि राजीव जी का हर छोटी-बड़ी जानकारी साझा करने का अंदाज बेहद निराला था. यात्रा के अंत में जब उन्होंने सुखद और सफल उड़ान के लिए यात्रियों से ताली बजाने का अनुरोध किया, तो उसमें एक खास आत्मीयता झलक रही थी. उन्होंने इस अनुभव को अद्भुत और अभूतपूर्व बताया.

ऐसे लोग विरले ही होते हैं: शिवराज सिंह चौहान

शिवराज ने अपनी ही पार्टी के सांसद और पायलट राजीव जी की तारीफ करते हुए कहा, 'ऐसे लोग विरले ही होते हैं, जो इतनी व्यस्तताओं के बीच भी अपने हुनर के लिए समय निकालते हैं. जमीन से जुड़े रहना इसी को कहते हैं.' शिवराज सिंह चौहान ने इस यादगार यात्रा के लिए अपनी पार्टी के सांसद और पायलट राजीव प्रताप रूडी के प्रति आभार जताया.

Published at : 05 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Rajiv Pratap Rudy Shivraj SINGH CHAUHAN PATNA DELHI
