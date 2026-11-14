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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहल्द्वानी गैंगरेप केस पर दिल्ली में घमासान, उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन करेगी NSUI

हल्द्वानी गैंगरेप केस पर दिल्ली में घमासान, उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन करेगी NSUI

उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में NSUI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नारे को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 14 Nov 2026 06:53 PM (IST)
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने अब दिल्ली में भी सियासी हलचल तेज कर दी है. मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है. NSUI दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन के बाहर विशाल धरना-प्रदर्शन करेगी. संगठन का आरोप है कि गिरफ्तार आरोपियों में MBPG कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में ABVP की ओर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका धीरज बिष्ट भी शामिल है.

हल्द्वानी में नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें धीरज बिष्ट का नाम भी शामिल है, जो MBPG कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में ABVP की ओर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था. इस गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है. NSUI ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि किसी भी आरोपी को राजनीतिक संबंधों के आधार पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए.

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'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारे पर NSUI ने उठाए सवाल

NSUI ने 14 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नारे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. संगठन ने कहा कि जब महिलाओं और नाबालिग बच्चियों से जुड़े गंभीर मामले सामने आते हैं, तब सरकार की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हल्द्वानी की घटना बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि पीड़िता को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के न्याय मिलना चाहिए और मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच होनी चाहिए.

उत्तराखंड भवन के बाहर होगा धरना-प्रदर्शन

हल्द्वानी की घटना को लेकर अब NSUI दिल्ली में भी विरोध तेज करने की तैयारी में है. संगठन ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन के बाहर विशाल धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. NSUI का कहना है कि इस मामले को कुछ दिनों बाद भुला दिए जाने नहीं दिया जाएगा और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग दिल्ली तक उठाई जाएगी.

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने चेतावनी दी कि संगठन इस मुद्दे को हल्द्वानी से दिल्ली की सड़कों तक लेकर जाएगा और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से जवाब मांगेगा. उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने तक NSUI उनके साथ खड़ी रहेगी. संगठन ने साफ किया है कि मामले में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

NSUI ने सरकार और ABVP के सामने रखीं पांच मांगें

इस मामले में NSUI ने पांच प्रमुख मांगें उठाई हैं. संगठन ने नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा, सम्मान और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है. इसके साथ ही बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है.

NSUI ने मांग की है कि न्यायिक प्रक्रिया में दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो. इसके अलावा ABVP से गिरफ्तार आरोपी धीरज बिष्ट को लेकर सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट करने और उसके खिलाफ संगठनात्मक स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने को कहा है.

संगठन ने उत्तराखंड सरकार से महिलाओं और नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों का जवाब भी मांगा है. NSUI का कहना है कि इस आंदोलन में देशभर के छात्रों और युवाओं को जोड़कर न्याय की मांग उठाई जाएगी. संगठन ने दोहराया है कि वह इस मामले को दबने नहीं देगा.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. वह ABP News में रिपोर्टर हैं. इससे पहले वह जनता टीवी, पहल मैगजीन और गुलिस्तान न्यूज़ में काम कर चुके हैं. उनकी रिपोर्टिंग के प्रमुख क्षेत्र राजनीति, अपराध, चुनाव, मनोरंजन और जनहित से जुड़े मुद्दे हैं. उन्होंने दो लोकसभा चुनावों के साथ दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनावों को कवर किया है. दिल्ली बम धमाके पर उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स रही हैं. इसके अलावा, अमेरिका-ईरान युद्ध के भारत पर आर्थिक असर, कपड़ा, वाहन और एल्युमीनियम की सप्लाई तथा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है. जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देना, जमीनी स्तर पर खबरों की पड़ताल करना और आम लोगों की समस्याओं को सामने लाना उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा है.

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (IP यूनिवर्सिटी), दिल्ली से BJMC (Bachelor of Journalism and Mass Communication) और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से MJMC (Master of Journalism and Mass Communication) किया है.

पत्रकारिता के अलावा उज्ज्वल को नई जगहों की यात्रा करना, अलग-अलग तरह के व्यंजनों का स्वाद चखना और नए फूड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना पसंद है. खाली समय में पुराने बॉलीवुड गाने सुनना और परिवार के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता है. संपर्क करें- X हैंडल @ReporterUjjwalK, मेल आईडी- ujjwalk@abpnetwork.com
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Published at : 14 Nov 2026 06:53 PM (IST)
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