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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला मैदान की रैली से पहले बोले राहुल गांधी, 'BJP और उसके साथियों को दिल से धन्यवाद'

रामलीला मैदान की रैली से पहले बोले राहुल गांधी, 'BJP और उसके साथियों को दिल से धन्यवाद'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे. उन्होंने 1 नवंबर की रैली से पहले भाजपा को शुक्रिया भी कहा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 25 Oct 2026 10:31 AM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली रैली को अहम प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने छात्रों, किसानों के साथ-साथ पूरे देश से दिल्ली पहुंचने की अपील की है. राहुल ने रविवार (25 अक्टूबर) को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा रहा है. राहुल ने कहा कि बीजेपी को धन्यवाद, जिसकी वजह से कार्यक्रम का प्रचार हो रहा है.

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 'हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे. मतदाता सूचियों से नाम काटे गए. नियम-कानून तोड़े गए. और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं. अब जवाब देश देगा. 1 नवंबर - चलो दिल्ली. वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली.'

राहुल ने भाजपा को क्यों कहा धन्यवाद

उन्होंने कहा, 'छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए. वोट आपका है. लड़ाई भी आपकी है. BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं. बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए.'

कांग्रेस ने रैली के लिए कसी कमर

गौरतलब है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे. विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का लगातार विरोध कर रहा है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.

अहम बात यह भी है कि कांग्रेस 1 नवंबर की रैली को लेकर पूरी तरह कमर कस चुकी है. उसने अपने शीर्ष नेताओं को भीड़ जुटाने का टारेगट भी दिया है.

यह भी पढ़ें : भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा- 'अवैध कब्जे वाले...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 25 Oct 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Breaking News Abp News INDIA CONGRESS
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