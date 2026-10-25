रामलीला मैदान की रैली से पहले बोले राहुल गांधी, 'BJP और उसके साथियों को दिल से धन्यवाद'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली रैली को अहम प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने छात्रों, किसानों के साथ-साथ पूरे देश से दिल्ली पहुंचने की अपील की है. राहुल ने रविवार (25 अक्टूबर) को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा रहा है. राहुल ने कहा कि बीजेपी को धन्यवाद, जिसकी वजह से कार्यक्रम का प्रचार हो रहा है.

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 'हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे. मतदाता सूचियों से नाम काटे गए. नियम-कानून तोड़े गए. और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं. अब जवाब देश देगा. 1 नवंबर - चलो दिल्ली. वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली.'

राहुल ने भाजपा को क्यों कहा धन्यवाद

उन्होंने कहा, 'छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए. वोट आपका है. लड़ाई भी आपकी है. BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं. बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए.'

हमारा वोट चुराया जा रहा है और ये हम किसी हाल में चुपचाप नहीं सहेंगे। मतदाता सूचियों से नाम काटे गए। नियम-कानून तोड़े गए। और सवाल पूछने वालों पर लाठियां चलीं। अब जवाब देश देगा। 1 नवंबर - चलो दिल्ली। वोट बचाओ - देश बचाओ जन मार्च और महारैली। छात्र, किसान, मज़दूर, महिलाएं, नौजवान और व्यापारी - जिस-जिस को लोकतंत्र की फ़िक्र है, वो ज़रूर आए। वोट आपका है। लड़ाई भी आपकी है। 📍 रामलीला मैदान, नई दिल्ली PS: BJP और उसके साथियों का दिल से धन्यवाद, जो इस कार्यक्रम का इतना ज़ोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस अगले 7 दिन भी यही जोश और लगन बनाए रखिए! #ChaloDilli #RamlilaMarch — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 25, 2026

कांग्रेस ने रैली के लिए कसी कमर

गौरतलब है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे. विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का लगातार विरोध कर रहा है. राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.

अहम बात यह भी है कि कांग्रेस 1 नवंबर की रैली को लेकर पूरी तरह कमर कस चुकी है. उसने अपने शीर्ष नेताओं को भीड़ जुटाने का टारेगट भी दिया है.

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