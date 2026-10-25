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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुखोई, राफेल, तेजस... आसमान में दिखेगा भारत का दम, PM मोदी का वाराणसी दौरा

सुखोई, राफेल, तेजस... आसमान में दिखेगा भारत का दम, PM मोदी का वाराणसी दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे. वह नमो घाट पर वायु सेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो देखेंगे.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 25 Oct 2026 09:30 AM (IST)
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पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे. यहां नमो घाट पर भारतीय वायु सेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (SKAT) हवाई करतब दिखाएगी. वायु सेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित ‘विंग्स ओवर गंगा’ एयर शो में प्रधानमंत्री शामिल होंगे. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. एयर शो को लेकर काशी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रधानमंत्री ने शनिवार शाम सोशल मीडिया पर एयर शो की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए रविवार को इसमें शामिल होने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, “काउंटडाउन बिगिन्स. विंग्स ओवर गंगा, टुमॉरो इन वाराणसी.”

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सुबह 11 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह करीब 11 बजे वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मिर्जामुराद क्षेत्र के खोचवां जाएंगे. वहां अरविंद मिल की नवनिर्मित इकाई का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री मिल में काम करने वाली 40 महिला कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे.

नमो घाट पर देखेंगे वायु सेना का एरियल डिस्प्ले

अरविंद मिल के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचेंगे. यहां से सड़क मार्ग से नमो घाट जाएंगे, जहां वह एयर फोर्स डे एरियल डिस्प्ले-2026 में शामिल होंगे. वायु सेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम नमो घाट पर हवाई करतब दिखाएगी. ‘विंग्स ओवर गंगा’ कार्यक्रम के तहत होने वाले इस एयर शो में भारतीय वायु सेना की हवाई प्रदर्शन क्षमता देखने को मिलेगी.

एयर शो से पहले प्रधानमंत्री का झंडा और कैप लगाकर सम्मान किया जाएगा. कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सुखोई, राफेल और तेजस विमानों की भागीदारी की अलग से पुष्टि नहीं की गई है.

रास्ते में 13 जगह प्रधानमंत्री का स्वागत करेगी भाजपा

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा ने स्वागत की विशेष तैयारियां की हैं. नमो घाट जाते समय रास्ते में 13 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा. एयर शो में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे.

राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ भी काशी में

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम ही वाराणसी पहुंच गए. रक्षा मंत्री ने श्री संकटमोचन मंदिर और श्री कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन किया. दोनों नेता रविवार को नमो घाट पर आयोजित एयर शो में प्रधानमंत्री के साथ शामिल होंगे.

वाराणसी से भुवनेश्वर जाएंगे प्रधानमंत्री

वाराणसी में कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री पुलिस लाइन से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से वह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के लिए रवाना होंगे. वहां प्रधानमंत्री भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करेंगे.

वाराणसी एयर शो: सुबह 11:40 बजे होगी शुरुआत, 12:40 बजे फिर उड़ान भरेंगे विमान

एयर शो की शुरुआत सुबह 11:40 बजे होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. इसके बाद दोपहर 12:40 बजे एयर शो एक बार फिर शुरू होगा, जो दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा.

लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की 31 फॉर्मेशन होंगी

एयर शो में लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की कुल 31 फॉर्मेशन दिखाई जाएंगी. काशी नगरी में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, सैन्य परिवहन विमान, टोही विमान और हेलीकॉप्टर भगवान शिव और काशी की पहचान से जुड़े नामों वाली फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे. इन फॉर्मेशन के नाम महादेव, नटराज, कैलाश, विश्वनाथ, त्रिदेव, हनुमान, वरुणा, ओंकार, भागीरथी, काशी, रुद्र और सारनाथ हैं. सारनाथ फॉर्मेशन में विरासत विमान (हेरिटेज एयरक्राफ्ट) शामिल होगा.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 25 Oct 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
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