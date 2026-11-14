ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'युवा क्रिकेटरों पर गर्व', PM मोदी ने अंडर-19 एशिया कप चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को दी बधाई

'युवा क्रिकेटरों पर गर्व', PM मोदी ने अंडर-19 एशिया कप चैंपियन बनने पर टीम इंडिया को दी बधाई

भारत ने U-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराया. इस मौके पर पीएम मोदी ने टीम को जीत पर बधाई दी. मोहित उल्वा ने नाबाद 49 रन बनाकर टीम को खिताब दिलाया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 14 Nov 2026 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम ने शनिवार को यहां आखिरी गेंद तक चले बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब फिर से अपने नाम कर लिया. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय क्रिकेट टीम को एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक शानदार दिन! आज के बेहतरीन प्रदर्शन और पुरुष U-19 एशिया कप 2026 जीतने के लिए हमारे युवा क्रिकेटरों पर बहुत गर्व है. उनकी यह सफलता कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी. टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज उस्मान खान के 107 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में नौ विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.  भारतीय टीम ने उतार-चढ़ाव से भरे इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर नौंवी बार खिताब अपने नाम कर लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की 'गिग वर्कर्स' योजना पर तीखा हमला बोला, बताया 'बड़ा मजाक'
केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की 'गिग वर्कर्स' योजना पर तीखा हमला बोला, बताया 'बड़ा मजाक'
इंडिया
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
इंडिया
हल्द्वानी गैंगरेप केस पर दिल्ली में घमासान, उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन करेगी NSUI
हल्द्वानी गैंगरेप केस पर दिल्ली में घमासान, उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन करेगी NSUI
इंडिया
भारत समिट: विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द होने पर भड़के शशि थरूर, 'शर्म की बात है कि...'
भारत समिट: विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द होने पर भड़के शशि थरूर, 'शर्म की बात है कि...'

भारत की ओर से कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 80 रन की पारी खेली जबकि आर्यवीर सहवाग ने 58 रन का योगदान दिया. दोनों की पारियों ने भारत की खिताबी जीत की नींव रखी. इसके बाद मनल चौहान ने 47 रन और मोहित उल्वा ने नाबाद 49 रन की अहम पारियां खेलीं, जिसके दम पर भारत ने रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की.

पाकिस्तान अंडर-19 टीम की शुरुआत बेहतरीन

पाकिस्तान अंडर-19 टीम की शुरुआत बेहतरीन रही. हयाम खान और उस्मान खान ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 8.1 ओवर में 62 रन जोड़े. हयाम 23 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद उस्मान ने अब्दुल कादिर के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 135 रन की बड़ी साझेदारी की.अब्दुल कादिर ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 54 गेंदों में 80 रन बनाए. उनकी पारी में 3 चौके और 8 छक्के शामिल रहे.

उस्मान खान ने फाइनल मुकाबले में बेहतरीन शतक लगाया. उन्होंने 111 गेंदों पर 107 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. कप्तान फरहान यूसुफ ने भी टीम के लिए अहम योगदान दिया. उन्होंने 60 गेंदों में 63 रन की पारी खेली और 4 चौके तथा 3 छक्के लगाए.वहीं, अहमद हुसैन ने 17 रन बनाए, जबकि विकेटकीपर हमजा जहूर 10 रन ही बना सके. एक समय पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 299 रन था और टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी. हालांकि, आखिरी छह ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की.

 

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 14 Nov 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asia Cup NARENDRA MODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की 'गिग वर्कर्स' योजना पर तीखा हमला बोला, बताया 'बड़ा मजाक'
केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की 'गिग वर्कर्स' योजना पर तीखा हमला बोला, बताया 'बड़ा मजाक'
इंडिया
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
इंडिया
हल्द्वानी गैंगरेप केस पर दिल्ली में घमासान, उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन करेगी NSUI
हल्द्वानी गैंगरेप केस पर दिल्ली में घमासान, उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन करेगी NSUI
इंडिया
भारत समिट: विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द होने पर भड़के शशि थरूर, 'शर्म की बात है कि...'
भारत समिट: विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द होने पर भड़के शशि थरूर, 'शर्म की बात है कि...'
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: UP में कटे वोटर के नाम तो शुरू हुआ हिंदू-मुसलमान! तेज हुआ घमासान | MahaDangal
UP Elections 2027: पहले अब्दुल पर लड़े, फिर धर्म पर भिड़े! किस ओर जा रहा यूपी चुनाव? | Shastrartha
YRKKH🥳 फेम Abhira का बर्थडे सेलिब्रेशन! काम के बीच काटा खास केक! #sbs
Bollywood News: गांधी परिवार और सोनिया गांधी पर कंगना रनौत की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, शिमला में दर्ज हुई FIR (14.11.26)
Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...', जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी ये शर्त
'यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...', जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी ये शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: अखिलेश के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस बोली- 'रिश्ते अच्छे नहीं, बल्कि...'
अखिलेश यादव के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, क्या कहा?
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
इंडिया
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
इंडिया
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
टेक्नोलॉजी
OPPO New Launches : अब जेब में रख सकेंगे प्रोफेशनल कैमरा? OPPO ला रहा है नया गिंबल डिवाइस
अब जेब में रख सकेंगे प्रोफेशनल कैमरा? OPPO ला रहा है नया गिंबल डिवाइस
ट्रेंडिंग
190 यात्रियों से भरे रिवर क्रूज से भिड़ा टैंकर!' जान बचाने को पानी में उतरे लोग, वीडियो वायरल
190 यात्रियों से भरे रिवर क्रूज से भिड़ा टैंकर!' जान बचाने को पानी में उतरे लोग
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget