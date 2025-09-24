हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वोट चोरी, GST से लेकर जातीय जनगणना तक... CWC बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

वोट चोरी, GST से लेकर जातीय जनगणना तक... CWC बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

CWC Meeting in Patna: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलेगा. इस दौरान 5 करोड़ लोगों से साइन लिए जाएंगे और उन्हें चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 24 Sep 2025 11:37 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार (24 सितंबर, 2025) को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक में भारत की राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक से लेकर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. वहीं, इस दौरान उन्होंने बिहार में वोट चोरी का मुद्दे को लेकर भी बयान दिया.

बिहार में वोट चोरी को लेकर क्या बोले जयराम रमेश?

CWC की बैठक के बाद बुधवार (24 सितंबर, 2025) को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में जो वोट चोरी अभियान निकाला, इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी. बैठक में इस अभियान के बारे में प्रस्ताव में लंबा जिक्र है. हम अगले एक महीने में मिनी हाइड्रोजन बॉम्ब और प्लूटोनियम बॉम्ब छोड़ने वाले हैं.’

उन्होंने कहा, ‘15 सितंबर, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025 तक बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलेगा. इस दौरान बिहार के 5 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर लिए जाएंगे. इसके बाद उन्हें चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा.’ उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की कटपुतली बन गई है.

नोटबंदी से लेकर जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेता से कसा तंज

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘अर्थव्यवस्था को पहला धक्का नोटबंदी से लगा. इसके आठ साल बाद मजबूरी में दर काटे गए हैं. लेकिन लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी और वे जीएसटी त्योहार मना रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘8 साल पहले राहुल गांधी ने GST को कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है. 8 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है, जो अपर्याप्त तरीके से किया गया है. इसका भार राज्यों पर आएगा.’

जातीय जनगणना को लेकर बोले जयराम रमेश

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ‘बैठक में सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर भी चर्चा हुई. मोदी सरकार ने 8 साल से जातीय जनगणना को लेकर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा की है.’

उन्होंने सवाल किया, ‘सामाजिक सर्वेक्षण हुआ था और 65 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे संवैधानिक सुरक्षा नहीं दी है, इसके पीछे क्या कारण है?’

मोदी सरकार की कूटनीति पूरी तरह से विफल- कांग्रेस

वहीं, कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार के कूटनीति पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, ‘राहुल जी ने कहा कि इसमें विफलताएं हैं. सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सुरक्षा मामलों पर समझौता किया है. इसके अलावा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी प्रधानमंत्री के दोस्त हैं और उनके दोस्तों ने ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी है. यह मोदी सरकार की कूटनीति की एक बहुत बड़ी विफलता है.’

यह भी पढ़ेंः 'हिंसा के रास्ते पर न चलें...', लेह में Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी तो सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान

Published at : 24 Sep 2025 11:37 PM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh PM Modi RAHUL GANDHI MODI GOVERNMENT CONGRESS BIHAR
और पढ़ें
