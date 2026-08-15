फ्री कोचिंग-AI ट्रेनिंग और न्यूक्लियर प्लांट...लाल किले से PM मोदी की घोषणा | बड़ी बातें

देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया. ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही खास है क्योंकि पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गाया गया है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़े ऐलान किए हैं. आपको बताते हैं उन्होंने अपने संबोधन में कौन-सी 10 बड़ी बातें कही हैं.

एआई यूथ स्किलिंग

राष्ट्रव्यापी मिशन मोड के माध्यम से अगले वर्ष 1 करोड़ युवाओं को एआई में प्रशिक्षित किया जाएगा.

फ्री ऑनलाइन कोचिंग

विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान की जाएगी.

नागरिक सुरक्षा सुधार

बढ़ती सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण और बढ़ी हुई क्षमताएं.

स्पोर्ट्स टैलेंट हंट

गाँवों और शहरों में 5-15 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान.

सेमीकंडक्टर

1-2 वर्षों के भीतर 7-8 नए उत्पादन संयंत्र चालू हो जाएंगे.

परमाणु ऊर्जा

2047 तक 100 गीगावॉट क्षमता का लक्ष्य और 6-7 वर्षों के भीतर 5 नए रिएक्टर चालू हो जाएंगे.