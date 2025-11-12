हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुंबई में डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम मामले में CBI का बड़ा एक्शन, एक्सिस बैंक के मैनेजर नितेश राय गिरफ्तार

CBI in Mumbai: सीबीआई की जांच में सामने आया कि बैंक मैनेजर नितेश राय ने साइबर अपराधियों की फर्जी बैंक खाते खुलवाने में मदद की, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड जैसे अपराध में किया गया.

By : सूरज ओझा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को मुंबई में एक निजी बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान एक्सिस बैंक के मैनेजर नितेश राय के रूप में हुई है. नितेश राय को डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम केस में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को गिरफ्तार किया गया.

जांच में सामने आया है कि नितेश राय ने साइबर अपराधियों के साथ मिलकर ‘म्यूल अकाउंट्स’ (फर्जी बैंक खाते) खुलवाने में मदद की. उसने गैरकानूनी रूप से रिश्वत लेना स्वीकार किया और अपने अधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए उन खातों के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की, जिनका इस्तेमाल बाद में साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड जैसे अपराधों में किया गया.

मामले में दो अन्य आरोपियों की भी हुई पहचान

CBI ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है. नितेश राय को मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है ताकि आगे पूछताछ की जा सके.

जांच के दौरान दो अन्य साइबर अपराधियों की भी पहचान हुई है, जिन्होंने नितेश राय को रिश्वत दी थी. इन दोनों को पहले ही सीबीआई ने चल रहे डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम मामले में गिरफ्तार किया था.

फर्जी बैंक खातों से ठगी का पैसा किया जाता था ट्रांसफर

सीबीआई के अनुसार, जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि संगठित साइबर ठग नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं. वे फर्जी खातों (mule accounts) के माध्यम से ठगी से अर्जित धन को अलग-अलग परतों में छिपाकर ट्रांसफर करते हैं.

CBI ने देश के सभी बैंक अधिकारियों के लिए जारी की चेतावनी

सीबीआई ने चेतावनी दी है कि किसी भी बैंकर, चाहे वह निजी या सहकारी बैंक का हो, की यदि साइबर अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका पाई जाती है, तो उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः Delhi Car Blast: प्रधानमंत्री मोदी ने LNJP अस्पताल में घायलों से की मुलाकात, कहा - 'साजिश करने वालों को...'

Published at : 12 Nov 2025 06:56 PM (IST)
Cyber Crime Axis Bank CBI MUMBAI Digital Arrest MAHARASHTRA
