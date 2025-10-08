GST के सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर 25 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मुंबई में CBI का एक्शन

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मुंबई के सांताक्रूज डिवीजन के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) विभाग के अधीक्षक और निरीक्षक को 25,000 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम विक्रम, अधीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), सांताक्रूज डिवीजन, मुंबई और लव कुमार चित्तौरिया, निरीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST), सांताक्रूज डिवीजन, मुंबई हैं.

GST पंजीकरण के बदले रिश्वत की मांग

CBI ने 07 अक्टूबर 2025 को यह मामला दर्ज किया था. आरोप था कि दोनों अधिकारी एक निजी फर्म के GST पंजीकरण और अनुकूल रिपोर्ट जारी करने के बदले 25,000 रुपये के अवैध रकम की मांग कर रहे थे. यह फर्म वस्त्र व्यापार से जुड़ा है और उसने 24 सितंबर 2025 को ऑनलाइन GST पंजीकरण के लिए आवेदन किया था.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि 03 अक्टूबर 2025 को निरीक्षण के समय आरोपी निरीक्षक ने अपने और अपने वरिष्ठ अधिकारी के लिए रिश्वत की मांग की थी. उन्होंने यह धमकी भी दी थी कि भुगतान न होने पर GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.

अधिकारियों के ठिकानों पर तलाशी

CBI ने जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को मुंबई स्थित CGST वेस्ट ऑफिस में 25,000 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा. इसके बाद अधिकारियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को बुधवार (08 अक्टूबर, 2025) को मुंबई की सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा. मामले की आगे की जांच जारी है.

