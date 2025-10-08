प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (8 अक्तूबर 2025) को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (NMIA) के पहले फेज का उद्घाटन किया. इस एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 19,650 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. यह भारत की सबसे बड़ी ‘ग्रीनफील्ड’ हवाई अड्डा परियोजना है जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है.

मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में एनएमआईए छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) के साथ मिलकर कार्य करेगा ताकि भीड़भाड़ कम हो और मुंबई को ग्लोबल मल्टी एयरपोर्ट सिस्टम की कैटेगरी में शामिल किया जा सके.

उड़ानें कब शुरू होंगी? नवी मुंबई हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन दिसंबर 2025 में शुरू होने वाला है.

टिकट कब खरीद सकते हैं? टिकटों की बिक्री अक्टूबर के अंत तक शुरू होने की संभावना है. इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान भी यहां से उड़ान भरेंगे.

नवी मुंबई एयरपोर्ट की डिजिटल विशेषताएं क्या हैं? भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का मतलब है वाहन पार्किंग स्लॉट की प्री-बुकिंग, ऑनलाइन बैगेज ड्रॉप बुकिंग और इमिग्रेशन सेवाओं की सुविधाएं. इस हवाई अड्डे का प्रबंधन करने वाली अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) के सीईओ अरुण बंसल के अनुसार आपको अपने फोन पर एक संदेश मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका बैग कैरोसेल पर कितने नंबर पर है."

#WATCH | Navi Mumbai, Maharashtra | Prime Minister Narendra Modi inaugurates Phase 1 of the Navi Mumbai International Airport, built at a cost of around Rs 19,650 crore.



(Source: DD News) pic.twitter.com/6kSxFSHNgB — ANI (@ANI) October 8, 2025

सभी सुविधाओं से लैस रहेगा नवी मुंबई एयरपोर्ट

यह हवाई अड्डा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाओं से लैस है. इसमें लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए 3,700 मीटर लंबा रनवे, मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं.

यह हवाई अड्डा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरगाह से 14 किमी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमआईडीसी), तलोजा इंडस्ट्रियल एरिया से 22 किमी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के माध्यम से) से 35 किमी, ठाणे से 32 किमी और पावरलूम शहर भिवंडी से 40 किमी दूर है.

