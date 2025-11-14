हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अभी वो कहां टूर कर रहे हैं?' राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट

'अभी वो कहां टूर कर रहे हैं?' राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के चुनावी नतीजों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि आप नॉन सीरियस होकर राजनीति नहीं कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 14 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज शुक्रवार (14 नवंबर) को वोटों की गिनती हो रही है. कुछ ही समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार बिहार में कौन सरकार बना रहा है. हालांकि अभी तक के आकंड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से आगे दिखाई दे रहा है. इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है.

एक न्यूज चैनल संग बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी के वोट चोरी और चुनाव में बीजेपी, पीएम मोदी और इलेक्शन कमीशन के मिलकर जीतने वाले बयान को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैंने उनका (राहुल गांधी) का नाम रखा है पॉलिटिकल टूरिस्ट. उन्होंने सवाल किया कि अभी वो कहां टूर कर रहे हैं. अभी उनकी लोकेशन क्या है?. 

राहुल गांधी की तुलना पूर्व पीएम नरसिम्हा राव से की
बीजेपी सांसद ने रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से की. उन्होंने कहा कि इनका भी नरसिम्हा राव जैसा हाल है, जो दूर कहीं विदेश में बैठकर भारत के लोकतंत्र पर बयानबाजी करते हैं और हमें उस जगह की लोकेशन सर्च करनी पड़ती है. 

बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार के चुनावी नतीजों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि आप नॉन सीरियस होकर राजनीति नहीं कर सकते हैं. लोकतंत्र एक गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी परिपक्व नहीं हैं, जब वो परिपक्व नेता के रूप में डेवलप हो जाएंगे, तभी उन्हें देश की जनता स्वीकार करेगी और अपना आदर्श मानेगी. 

'कथनी और करनी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए'
उन्होंने आगे कहा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए. अगर परिवारवाद के खिलाफ पीएम मोदी बोलते हैं तो वो उनके आचरण में दिखाई पड़ता है. अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं तो वो उनकी और उनकी सरकार के आचरण में दिखाई पड़ता है. वो नीतीश कुमार में भी दिखाई पड़ता है. जनता इसको देखती और अच्छे से समझती है. 

ये भी पढ़ें

Bihar Election Result Winner Live: राघोपुर में तेजस्वी यादव पिछड़े! 9वें राउंड के बाद 2288 वोटों से पीछे, जानिए किस सीट से कौन जीता कौन हारा

Published at : 14 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi BJP Ravi Shankar Prasad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Result: '50 प्रतिशत वोट काउंट होना बाकी है'- संदीप चौधरी के सवाल पर RJD प्रवक्ता
Bihar Election 2025 Result : Sandeep Chaudhary के सवालों में उलझे Nityanand Rai । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : LJP की बंपर जीत पर Shambhavi Chaudhary का पहला बयान । Tejashwi । Nitish
Bihar Election 2025 Result : भगवामय हो गया बिहार का नक्शा ! । Tejashwi । Nitish । PM Modi
Bihar Election 2025 Result: 'नेहरू जी की जयंती पर Rahul ने Congress को तोहफा दिया'- गौरव भाटिया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
IND vs SA 1st Test: बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
बुमराह बने ओपनर्स के लिए काल, तोड़ा 7 साल पुराना बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
Bihar Election Results: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
बिहार चुनाव: मुस्लिम बहुल सीटों पर सबकी निगाहें, क्या इस बार बदलेगा इतिहास? जानें ओवैसी की पार्टी की स्थिति
इंडिया
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
'PK नहीं फेल हुई जनता', बिहार चुनाव में तगड़ी हार पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने जारी किया बयान
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 X Review: ‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म '
‘दे दे प्यार दे 2’ को मिला दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मस्ट वॉच फैमिली फिल्म'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
World Diabetes Day 2025: मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
मीठा नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा शुगर लेवल, जानें किन आदतों से बढ़ता है डायबिटीज का खतरा?
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे बिहार इलेक्शन में ताल ठोंकने वाले बड़े-बड़े नाम, जाने किसके पास कौन-सी डिग्री?
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget