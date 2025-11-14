(Source: ECI | ABP NEWS)
'अभी वो कहां टूर कर रहे हैं?' राहुल गांधी को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के चुनावी नतीजों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि आप नॉन सीरियस होकर राजनीति नहीं कर सकते हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज शुक्रवार (14 नवंबर) को वोटों की गिनती हो रही है. कुछ ही समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार बिहार में कौन सरकार बना रहा है. हालांकि अभी तक के आकंड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए तेजस्वी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से आगे दिखाई दे रहा है. इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है.
एक न्यूज चैनल संग बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. राहुल गांधी के वोट चोरी और चुनाव में बीजेपी, पीएम मोदी और इलेक्शन कमीशन के मिलकर जीतने वाले बयान को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैंने उनका (राहुल गांधी) का नाम रखा है पॉलिटिकल टूरिस्ट. उन्होंने सवाल किया कि अभी वो कहां टूर कर रहे हैं. अभी उनकी लोकेशन क्या है?.
राहुल गांधी की तुलना पूर्व पीएम नरसिम्हा राव से की
बीजेपी सांसद ने रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से की. उन्होंने कहा कि इनका भी नरसिम्हा राव जैसा हाल है, जो दूर कहीं विदेश में बैठकर भारत के लोकतंत्र पर बयानबाजी करते हैं और हमें उस जगह की लोकेशन सर्च करनी पड़ती है.
बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार के चुनावी नतीजों से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि आप नॉन सीरियस होकर राजनीति नहीं कर सकते हैं. लोकतंत्र एक गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी परिपक्व नहीं हैं, जब वो परिपक्व नेता के रूप में डेवलप हो जाएंगे, तभी उन्हें देश की जनता स्वीकार करेगी और अपना आदर्श मानेगी.
'कथनी और करनी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए'
उन्होंने आगे कहा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए. अगर परिवारवाद के खिलाफ पीएम मोदी बोलते हैं तो वो उनके आचरण में दिखाई पड़ता है. अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं तो वो उनकी और उनकी सरकार के आचरण में दिखाई पड़ता है. वो नीतीश कुमार में भी दिखाई पड़ता है. जनता इसको देखती और अच्छे से समझती है.
