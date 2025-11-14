हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2025Bihar Election Result Winner Live: तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे, यहां पढ़िए फुल विनर लिस्ट

Bihar Election Result Winner Live: तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे, यहां पढ़िए फुल विनर लिस्ट

Bihar Election Result Winner List Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 243 सीटों पर किसने दर्ज की जीत और कौन हार गया विधानसभा चुनाव? यहां आपको विनर्स की पूरी लिस्ट पढ़ने को मिलेगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Nov 2025 09:02 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar Election Result Winner Live: तेज प्रताप यादव महुआ से पीछे, यहां पढ़िए फुल विनर लिस्ट
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर मतगणना
Source : ANI

Background

बिहार की 243 विधानसभा सीट और 8 जगह हुए उपचुनाव के नतीजे आज शुक्रवार (14 नवंबर 2025) जारी किए जा रहे हैं. बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है. इस बार राज्यभर में 66.9% वोटिंग दर्ज की गई, जो 1951 के बाद सबसे ऊंचा मतदान प्रतिशत है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर हुए मतदान ने संकेत दे दिया है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है या एक बार फिर NDA सरकार पर ही लोगों ने विश्वास जताया है.

आज मतों की गिनती के लिए राज्य में माहौल को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर काउंटिंग सेंटर तैयार किए हैं. हर जिला मुख्यालय में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतगणना की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके. इस बार प्रशासन सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क नजर आ रहा है. मतगणना के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य के अलग-अलग जिलों में 70 से ज़्यादा मतगणना पर्यवेक्षक भेजे हैं. ये अधिकारी काउंटिंग की हर गतिविधि की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई चरण नियमों से बाहर न जाए.

मतगणना से पहले ईवीएम और वीवीपैट मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में बंद की गई थीं, जिन्हें उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सील किया गया था. इन कमरों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों की नजर बनी रहती है और अंदर-बाहर होने वाली हर गतिविधि रिकॉर्ड होती है. सशस्त्र सुरक्षा बल चारों ओर तैनात हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा लगभग अभेद्य है. निर्देश यह भी है कि स्ट्रॉन्ग रूम खोले जाने की प्रक्रिया भी सभी अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही की जाएगी.

मतगणना की शुरुआत हमेशा की तरह पोस्टल बैलेट से होगी. इनमें सरकारी कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाताओं के मतदान शामिल होते हैं. पोस्टल बैलेट के लिफ़ाफ़े पहले खोले जाते हैं और उनकी गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम की तरफ बढ़ा जाता है.

09:01 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Bihar Election Result Winner Live: कौन सी पार्टी कितने सीटों पर आगे

बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में RJD 67 सीटों पर आगे चल रही है. कांग्रेस 8,  बीजेपी 53 और जदयू 53 सीटों पर आगे चल रही है.

08:52 AM (IST)  •  14 Nov 2025

Bihar Election Result Winner Live: बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान

 बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों के मुताबिक NDA 91 , महागठबंधन 90 और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं.

New Update
