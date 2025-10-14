हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद आया BJP का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

बिहार में 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद आया BJP का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Bihar Election: सुधांशु त्रिवेदी ने महागठबंधन को आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त बताया. उनका कहना है कि सिर्फ सीटों के बंटवारे से विवाद खत्म नहीं होते, बल्कि ये उसके बाद भी जारी रहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने आज पहली उम्मीदवार सूची जारी की, जिसमें 71 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है. बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस अवसर पर कहा कि NDA सभी 243 सीटों पर प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ेगी. उन्होंने साथ ही महागठबंधन पर भी तीखा हमला किया और पार्टी के अंदर चल रहे विवादों की ओर ध्यान आकर्षित किया.

NDA का चुनावी नजरिया
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह पहला चुनाव है बिहार में अमृतकाल के दौरान, और बिहार के लोग किसी भी जहरीले तत्व को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि NDA के सभी दल विकास को लेकर सहयोग और एकता की भावना रखते हैं.

महागठबंधन में आंतरिक विवाद
त्रिवेदी ने महागठबंधन को आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त बताया. उनका कहना है कि सिर्फ सीटों के बंटवारे से विवाद खत्म नहीं होते, बल्कि ये उसके बाद भी जारी रहते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट-शेयरिंग के बाद भी RJD ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ने नहीं दिया.

साफ दिखाई दे रही अंदरूनी कलह- सुधांशु त्रिवेदी
बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि उन्होंने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार विधायक तोड़ लिए. उन्होंने चार मुस्लिम विधायकों को तोड़कर मजलिस को लूट लिया... जहां तक अंदरूनी कलह की बात है, वह साफ दिखाई दे रही है."

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 14 अक्टूबर, मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है. पहली सूची में 71 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है. पहली लिस्ट में बीजेपी ने ज्यादातर अपने पुराने विधायकों और मंत्रियों को रिपीट किया है. इसमें बीजेपी ने सभी सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश की है. पहली लिस्ट में पिछड़ा, अतिपिछड़ा, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50 प्रतिशत से ज्यादा की भागीदारी दी गई है.

Published at : 14 Oct 2025 04:35 PM (IST)
Congress BJP RJD BIHAR BIHAR ELECTION
