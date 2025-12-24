पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है. बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या का मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर जोरदार हमला बोला है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने पर भी पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही, जो राज्य सरकार के दोहरे रवैये को दिखाता है.

ममता सरकार पर निशाना

बीजेपी नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या से लोगों में गहरा आक्रोश है. पार्टी का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और हिंदू समाज की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है.

प्रदर्शन पर लाठीचार्ज का आरोप

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि जब बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक के समर्थन में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हिंदू समाज प्रदर्शन के लिए उतरा, तो राज्य पुलिस ने लाठीचार्ज किया. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत और निंदनीय है.

वोट बैंक की राजनीति का दावा

बीजेपी का कहना है कि एक तरफ ममता सरकार अपने कथित वोट बैंक को कोलकाता समेत कई इलाकों में खुले तौर पर प्रदर्शन की छूट देती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन पर सख्ती बरती जाती है. पार्टी ने इसे साफ तौर पर दोहरा मापदंड बताया है.

कानून-व्यवस्था पर भी सवाल

बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और पुलिस प्रशासन सरकार के राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है. उनका कहना है कि जनता के गुस्से को शांत करने के बजाय पुलिस कार्रवाई करके हालात और खराब किए जा रहे हैं.

धार्मिक भेदभाव और तुष्टिकरण का आरोप

बीजेपी ने ममता सरकार पर धार्मिक भेदभाव और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी हिंदू समाज की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है.