'बिहार की जीत घुसपैठियों को...', डिनर बैठक में अमित शाह ने बंगाल चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान

बिहार चुनाव में मिली एनडीए को सफलता के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने आवास पर विशेष डिनर बैठक बुलाई. इस बैठक में राज्य के कई बड़े नेता शामिल हुए. साथ ही गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. यहां आगे की रणनीति, चुनाव प्रबंधन, और भविष्य की तैयारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. इस बैठक में बिहार चुनाव में लगे अन्य राज्यों के नेताओं को भी बुलाया गया. बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई. अब डिनर बैठक खत्म हो गई है.

बैठक कौन- कौन रहा मौजूद?

राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई इस बैठक में यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य, मोहित बेनीवाल, बिहार क्षेत्रिय संगठन मंत्री नागेंद्र, प्रदेश संगठन मंत्री भीखू भाई दालसानिया, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल और सम्राट चौधरी भी पहुंचे. इनके अलावा विजय सिन्हा, नरोत्तम मिश्रा, सिद्धार्थनाथ सिंह, नित्यानंद राय, शलभ मणि त्रिपाठी, सुब्रत पाठक समेत कई नेता पहुंचे.

#WATCH | Delhi | BJP National President & Union Minister JP Nadda hosted a dinner at his residence.



BJP leaders depart from his residence as the dinner concludes pic.twitter.com/mpPWtN0hYO — ANI (@ANI) November 26, 2025

Delhi: BJP leader Ramesh Bidhuri, Haryana Sports Minister Gaurav Gautam, BJP National General Secretary Dushyant Kumar Gautam, and other leaders leave from the residence of BJP National President JP Nadda pic.twitter.com/QspnbG4sAy — IANS (@ians_india) November 26, 2025

बिहार की जीत पूरे भारत की जीत: शाह

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में गृहमंत्री ने कहा कि बिहार की जीत पूरे भारत की जीत है. बिहार की जीत घुसपैठियों को देश से बाहर करने के हर भारतीय के संकल्प की जीत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जनता का अटूट प्रेम और विश्वास है. बिहारवासियों ने मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी को दिल खोलकर समर्थन दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि यह जीत एनडीए की एकजुटता और शक्ति की जीत है. गठबंधन की पांच पार्टियों ने पांच पांडवों की तरह चुनाव साथ लड़ा. सिर्फ वादे नहीं उन्हें डिलीवर करने वाली मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही जनता की पसंद है. इस जीत में जेडीयू के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की भी जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से बिहार चुनाव के नतीजों को ऐतिहासिक कर दिया. हर कार्यकर्ता को नमन करता हूं.

बिहार सरकार में मंत्री जायसवाल क्या बोले?

बिहार बीजेपी अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान भी आया है. उन्होंने बिहार में लगाए सभी प्रवासी नेताओं का धन्यवाद किया. बिहार में कोई दल अकेला चुनाव नहीं लड़ा. एनडीए ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा. यह बड़ा संदेश था.

सभी नेताओं को दिया गिफ्ट

जेपी नड्डा ने डिनर पर बुलाए सभी नेताओं को रिटर्न गिफ्ट भी दिया. इनमें बीजेपी के सभी नेताओं को मिथिला का प्रसिद्ध मखाना, गया का तिलकुट और मधुबनी पेंटिंग से सजा शॉल दिया.