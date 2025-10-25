बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल तेज है. महागठबंधन ने जहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है, वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाया गया है. इसके बाद एनडीए दलों ने सवाल उठाया कि महागठबंधन में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा और क्या कांग्रेस को भी डिप्टी सीएम पद मिलेगा. इन सवालों पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने एक बड़ा बयान दिया है.

कांग्रेस से भी बनेगा एक डिप्टी सीएम

कृष्णा अल्लावारु ने एक यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तो कांग्रेस का भी एक उपमुख्यमंत्री होगा. उन्होंने कहा, 'कौन होगा और कहां से होगा, इसका फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा. महागठबंधन का सिद्धांत है कि हर समुदाय और वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए. इसमें धर्म और जाति दोनों शामिल हैं.'

एक मुस्लिम नेता भी बनेगा डिप्टी सीएम

अल्लावारु ने बताया कि महागठबंधन में कई उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं. उन्होंने कहा, 'जरूरत पड़ी तो 2 नहीं, 4 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं, जिनमें से एक मुस्लिम समुदाय से होगा.' उन्होंने कहा कि महागठबंधन की कोशिश है कि सभी प्रमुख वर्गों और समुदायों को बराबर हिस्सा मिले.

तेजस्वी के सीएम फेस की घोषणा में देरी क्यों हुई

तेजस्वी यादव के नाम के औपचारिक ऐलान में देरी पर अल्लावारु ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि यह एक योजनाबद्ध प्रक्रिया थी. 'अप्रैल में हुई पहली बैठक में तय किया गया था कि जब तक सीट बंटवारा और साझा घोषणा पत्र तैयार नहीं हो जाता, तब तक सीएम फेस की घोषणा नहीं की जाएगी. यह फैसला करीब तीन हफ्ते पहले लिया गया था और ऐलान दिवाली से पहले करने का तय था.'

सीट बंटवारे को लेकर मतभेद, लेकिन कोई संकट नहीं

राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान की खबरों पर भी अल्लावारु ने सफाई दी. उन्होंने कहा, 'सीट शेयरिंग में थोड़े बहुत मतभेद होना सामान्य बात है. गठबंधन की राजनीति में ऐसा होता रहता है. मीडिया कभी-कभी इसे हाइप कर देती है, जिससे लगता है कि रिश्ते बिगड़ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.' उन्होंने कहा कि महागठबंधन मजबूत और एकजुट है और सभी दल एक साझे लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं.