हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार में कितनी सीटें जीतेगी प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी? सामने आ गया एग्जिट पोल

बिहार में कितनी सीटें जीतेगी प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी? सामने आ गया एग्जिट पोल

Bihar Assembly Election Exit Polls: बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे मतदान के खत्म होने के बाद एक्जिट पोल्स में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 11 Nov 2025 07:32 PM (IST)
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है. अधिकतर एग्जिट पोल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बहुमत मिलने का दावा किया गया है. वहीं, जनसुराज पार्टी को लेकर किए गए प्रशांत किशोर के दावे वोटों में तब्दील होते नजर नहीं आ रहे हैं. आईएएनएस-मैटराइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 147-167 सीटें तो महागठबंधन को 70-90 सीटें आएगी.

CHANAKAYA STRATEGIES के अनुसार, एनडीए को 130-138 सीट, महागठबंधन को 100-108 और अन्य को 3-5 सीट मिल सकती है. बिहार चुनाव को लेकर POLSTRAT के एग्जिट पोल में एनडीए को 133-148 सीटें, महागठबंधन को 87-102 सीटें और अन्य को 3-5 सीट मिलती हुई दिख रही हैं.

TIF Research के आंकड़ों के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में 145 से 163 सीटें मिल सकती हैं. जबकि महागठबंधन को 76-95 सीटें और अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, POLL DIARY के अनुसार, एनडीए को 184-209 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन में 32-49 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है.

एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रहा बहुमत

बिहार में दूसरे चरण के मतदान के खत्म होते ही सामने आए कई एक्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को स्पष्ट बहुमत मिलती दिखाई दे रहा है. वहीं, महागठबंधन को 76 से 90 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि जन सुराज की बात करें तो प्रशांत किशोर का कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा. राज्य में शाम पांच बजे तक हुए मतदान के बाद वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो पहले चरण में 65.08 परसेंट थी. इसके बाद दूसरे चरण में 122 सीटों पर हुए मतदान के बाद वोटिंग टर्नआउट 67.14 परसेंट रही.

(Disclaimer- दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही बिहार में सभी 243 सीटों पर वोटिंग हो गई है. देश को इस बात का इंतजार है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है. इंतजार की घड़ी खत्म होने के करीब है. अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बिहार का एग्जिट पोल किया है. abp न्यूज़ देश का एक जिम्मेदार चैनल है. हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं. लिहाजा चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम एग्जिट पोल का पहला नंबर शाम 6.30 बजे से पहले नहीं दिखाएंगे. दर्शकों को हम बता दें कि abp न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है.)

Published at : 11 Nov 2025 06:45 PM (IST)
इंडिया
Bihar Exit Poll 2025: फिर बनेगी NDA सरकार? बिहार का पहला एग्जिट पोल आया सामने | Nitish Vs Tejashwi
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर के पिता ने बेटी को पहचानने से क्यों किया इंकार?
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली का दुश्मन कौन? | Chitra Tripathi | Mahadangal | Amit Shah | PM Modi
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद में एक्शन जारी | Bomb Blast | Faridabaad
Bihar Election 2025: 'औरंगाबाद में BJP की लैंडिंग को जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया'-Anand Shankar
