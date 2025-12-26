हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Avatar Fire And Ash BO Day 7: क्रिसमस पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' की लगी लॉटरी, सॉलिड हुई कमाई, भारत में इस साल की बनी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म

Avatar Fire And Ash BO Day 7: क्रिसमस पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' की लगी लॉटरी, सॉलिड हुई कमाई, भारत में इस साल की बनी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म

Avatar Fire And Ash BO Day 7: जेम्स कैमरून की 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने रिलीज के 7वें दिन कमाई में ग्रोथ दिखाते हुए अच्छी कमाई की. इसी के साथ ये भारत में इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बन गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Dec 2025 07:58 AM (IST)
जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' की धूम के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने में  कामयाब रही है. हालांकि हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' ' से उम्मीद की जा रही थी कि ये बॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर 'अवतार: फायर एंड ऐश' पर दबदबा बना लेगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उलटफेर देखने को मिल रहा है. दरअसल 'धुरंधर' ही बॉक्स ऑफिस पर बाजी मार रही है. इन सबके बावजू क्रिसमस की छुट्टी का 'अवतार' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त को भरपूर फायदा मिला है और इसके कलेक्शन में उछाल आया है. इसी के साथ चलिए जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने 7वें दिन कितनी की कमाई?
जेम्स कैमरून की इस शानदार एडवेंचर फिल्म को रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर मिली, फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा और स्थिर कलेक्शन किया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिसमस के मौके पर यानी 25 दिसंबर 2025 को 'अवतार: फायर एंड ऐश' ने बॉक्स ऑफिस पर 13.50 करोड़ रुपये कमाए. इसी के चलते भारत में इसकी कुल बॉक्स ऑफिस कमाई अब 109.65 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 483.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने 7वें दिन जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ को दी मात
'अवतार: फायर एंड ऐश' ने रिलीज के 7वें दिन 13.50 करोड़ कमाए और इसकी कुल कलेक्शन 109.65 करोड़ रुपये हो गया है. इसी के साथ इसने इस साल रिलीज हुई कई हॉलीवुड फिल्मों के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है और भारत में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है.

'अवतार: फायर एंड ऐश' ने इन फिल्मों के भारत में लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा है (कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक

  • जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ- 100. 56 करोड़
  • एफ 1- 102.82 करोड़
  • मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग- 106.90 करोड़
  • द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स- 82.11 करोड़  

 

Published at : 26 Dec 2025 07:58 AM (IST)
James Cameron Avatar Fire And Ash
