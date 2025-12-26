कब आएगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त? जानें किन्हें मिलेगा लाभ, पढ़ें डिटेल्स

देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ी मदद है. इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को आर्थिक सहायता देती है. अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई किसानों को पिछली किस्तें नहीं मिल पाईं. इसकी वजह कुछ जरूरी नियम पूरे न होना है. अगर किसान समय रहते जरूरी काम पूरे कर लें तो अगली किस्त बिना किसी रुकावट के मिल सकती है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल छह हजार रुपये की मदद दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक सरकार इक्कीस किस्तें जारी कर चुकी है. अब सभी की नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है. सरकार का मकसद है कि सभी किसानों तक ही इस योजना का लाभ पहुंचे.

पैसे न आने की वजह

कई बार देखा गया है कि कुछ किसानों के खाते में पैसा नहीं पहुंच पाता. इसका सबसे बड़ा कारण eKYC का पूरा न होना है. जिन किसानों ने अभी तक eKYC नहीं करवाई है, उनकी किस्त रोक दी जाती है. इसके अलावा बैंक खाते का आधार से लिंक न होना भी एक बड़ी वजह है. गलत खाता नंबर या बंद बैंक खाता होने पर भी भुगतान अटक सकता है.

क्या करना चाहिए?

अगर किसान चाहते हैं कि 22वीं किस्त समय पर मिले तो उन्हें कुछ जरूरी काम करने होंगे. सबसे पहले अपनी eKYC पूरी करनी होगी. इसके बाद यह जांचना जरूरी है कि बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है या नहीं. किसान अपनी जानकारी जैसे नाम जन्मतिथि और खाता विवरण भी सही करवा सकते हैं. यह सभी काम ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर से किए जा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने मोबाइल नंबर को पोर्टल पर अपडेट रखें. संदेश अलर्ट पर ध्यान दें. किसी समस्या पर हेल्पलाइन या कृषि कार्यालय से संपर्क करें. समय पर सुधार करने से भुगतान देरी से बचा जा सकता है और लाभ निश्चित होता है. साथ ही पारदर्शिता बनी रहती है.

22वीं किस्त कब आएगी?

सरकार की ओर से अभी 22वीं किस्त की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि नए साल के शुरू में लगभग फरवरी में में किस्त जारी की जा सकती है. जिन किसानों ने पहले से सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके खाते में पैसा सीधे ट्रांसफर हो जाएगा. जिन किसानों ने लापरवाही की है, उन्हें अभी भी मौका दिया जा रहा है.

