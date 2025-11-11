Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आए एग्जिट पोल नतीजों में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जबकि पीके की जनसुराज का कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है. एग्जिट पोल का दावा है कि एनडीए (NDA) को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है. विभिन्न एजेंसियों के सर्वे बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन राज्य में मजबूत स्थिति में है, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है.

मैट्रिज–आईएएनएस सर्वे

मैट्रिज–आईएएनएस के अनुसार:

बीजेपी: 65–73 सीटें





जेडीयू: 67–75 सीटें





एलजेपी (रामविलास): 7–9 सीटें





इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को मजबूत प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है, जबकि महागठबंधन को नुकसान झेलना पड़ सकता है.

चाणक्या सर्वे

चाणक्या के एग्जिट पोल के अनुसार:

एनडीए: 130–138 सीटें





महागठबंधन: 100–108 सीटें





अन्य दल: 2–3 सीटें





यहां भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है.

पोल स्ट्रैट सर्वे

पोल स्ट्रैट के मुताबिक:

एनडीए: 133–148 सीटें





महागठबंधन: 87–102 सीटें





अन्य: 3–5 सीटें





सभी प्रमुख सर्वे एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन वापसी की राह पर है.

विशेषज्ञों की राय

वरिष्ठ पत्रकार विभेष त्रिवेदी का कहना है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं. जिनकी उम्र और सक्रियता पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन्होंने चुनाव के दौरान अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया.

वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सभी दलों को पूरा भरोसा है. उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उन आरोपों का जवाब भी दिया, जिनमें उन्होंने चुनाव आयोग और प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए थे. उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के प्रतीक है, इसलिए यह जनादेश इस तरह का आया है.

एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल हैं, जबकि महागठबंधन के लिए परिणाम निराशाजनक साबित हो सकते हैं. अब सभी की निगाहें 2025 के विधानसभा चुनाव के आधिकारिक नतीजों पर टिकी हैं, जो राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे दोनों ही चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली है.

