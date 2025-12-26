इंडोनेशिया एशिया का एक अहम देश है, जो अपनी बड़ी आबादी, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है. यह दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद यहां भारत की संस्कृति की गहरी झलक देखने को मिलती है.

इंडोनेशिया में जिस करेंसी का इस्तेमाल होता है, उसे इंडोनेशियन रुपिया कहा जाता है. इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर IDR के नाम से जाना जाता है. इस मुद्रा को जारी करने और देश की आर्थिक नीतियों को संभालने की जिम्मेदारी बैंक इंडोनेशिया के पास है, जो वहां का केंद्रीय बैंक है.

भारतीय रुपये के सामने क्यों कमजोर है इंडोनेशियन रुपिया?

अगर भारतीय रुपये और इंडोनेशियन रुपिया की तुलना करें तो साफ पता चलता है कि रुपिया की वैल्यू काफी कम है. वाइस डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय रुपये के बदले इंडोनेशिया में लगभग 186 रुपिया मिल जाते हैं. यानी भारत से अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपये लेकर इंडोनेशिया जाए तो उसे वहां करीब 1 करोड़ 85 लाख से ज्यादा इंडोनेशियन रुपिया मिल सकते हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वहां की अर्थव्यवस्था कमजोर है. करेंसी की वैल्यू कई आर्थिक कारणों पर निर्भर करती है.

मुस्लिम देश की करेंसी पर भगवान गणेश की तस्वीर

इंडोनेशिया की सबसे दिलचस्प बातों में से एक यह है कि यह एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद धार्मिक सहिष्णुता का बेहतरीन उदाहरण पेश करता है. यहां की आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम है, जबकि हिंदू आबादी बहुत कम है. इसके बावजूद इंडोनेशिया की संस्कृति में हिंदू परंपराओं का असर साफ नजर आता है. इंडोनेशिया के 20,000 रुपिया के नोट पर भगवान गणेश की तस्वीर देखने को मिलती है. यह तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि इंडोनेशिया अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कितनी अहमियत देता है.

रामायण, महाभारत और हिंदू संस्कृति की छाप

इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत की कहानियां नाटकों, नृत्यों और लोक कलाओं के जरिए जीवित हैं. भगवान गणेश, राम और अन्य हिंदू प्रतीकों को वहां सम्मान की नजर से देखा जाता है. यही वजह है कि एक मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद हिंदू प्रतीक वहां की करेंसी और संस्कृति का हिस्सा बने हुए हैं.

क्यों खास है इंडोनेशिया?

इंडोनेशिया न सिर्फ अपनी भौगोलिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह देश धार्मिक सह-अस्तित्व और सांस्कृतिक विविधता का भी अनोखा उदाहरण है. कमजोर करेंसी होने के बावजूद इसकी ऐतिहासिक विरासत और भारत से जुड़ाव इसे बाकी देशों से अलग पहचान देता है.

