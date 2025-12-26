बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली किया जा रहा है. पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर देर रात कुछ गतिविधियां देखी गईं, जिसके बाद तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं.

जानकारी के मुताबिक, देर रात आवास परिसर के भीतर कुछ पिकअप वैन जाती हुई नजर आईं. बताया जा रहा है कि इन वाहनों के जरिए पेड़-पौधों को बाहर ले जाया गया. चर्चा है कि इन पौधों को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है और वहां से बाद में किसी दूसरी जगह भेजा जाएगा. हालांकि, इस पूरे मामले पर राजद की ओर से देर रात तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई.

क्या आवास खाली करने की शुरू हो गई है प्रक्रिया?

महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आवास से फर्नीचर या अन्य घरेलू सामान बाहर ले जाते नहीं देखा गया है. इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि धीरे-धीरे सारा सामान यहां से हटाया जा सकता है और आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

बताया जा रहा है कि इस समय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में हैं. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी में इस तरह की गतिविधियों ने सवाल और बढ़ा दिए हैं.

25 नवंबर को आवास खाली करने का राबड़ी देवी को मिला था नोटिस

गौरतलब है कि 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग की ओर से राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का नोटिस दिया गया था. इसके बाद उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है. यह बंगला उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दिया गया है.

फिलहाल सवाल यही है कि क्या राबड़ी देवी का आवास वास्तव में खाली किया जा रहा है या यह केवल अफवाह है. इस पर सबकी नजर राजद की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है.

