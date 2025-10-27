हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election: बिहार के चुनावी मैदान में इस दिन उतरेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संग महागठबंधन रैली से होगा आगाज

Bihar Election: बिहार के चुनावी मैदान में इस दिन उतरेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संग महागठबंधन रैली से होगा आगाज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार से अपनी चुनावी रैली शुरू करेंगे. उनके साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 27 Oct 2025 09:12 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. वह मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा में महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में दो संयुक्त जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

इन सभाओं में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख राजेश राठौड़ ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) बताया कि यह राहुल गांधी का विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहला बिहार दौरा है.

चुनावी मैदान में राहुल गांधी की पहली संयुक्त जनसभा

उनके अनुसार, राहुल गांधी सकरा (सुरक्षित) सीट से महागठबंधन की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार उमेश राम के पक्ष में अपनी पहली सभा को संबोधित करेंगे. इसके पश्चात राहुल गांधी दरभंगा में RJD सहित महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए आयोजित सभा में जनता से समर्थन की अपील करेंगे.

राठौड़ ने कहा कि इससे पूर्व राहुल गांधी ने 16 दिनों तक लगातार बिहार के विभिन्न इलाकों में 1300 किलोमीटर की यात्रा की थी. यात्रा के बाद यह चुनावी मैदान में उनकी पहली बड़ी संयुक्त जनसभा होगी, जहां वे महागठबंधन की चुनावी रणनीति और मुद्दों को जनता के बीच मजबूत तरीके से उठाएंगे.

कांग्रेस-RJD इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी. कांग्रेस ने जहां साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों उम्मीदवार उतारे थे, वहीं इस साल पार्टी अब 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वहीं महागठबंधन के घटक दलों के बीच 11 सीटों पर आमने-सामने मुकाबला है. 

वहीं RJD की बात करें तो RJD इस बार कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 51 सीटों पर पार्टी की भाजपा से सीधी टक्कर है. शेष 91 उम्मीदवार NDA के अन्य घटक दलों- जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और वीआईपी के प्रत्याशियों से सीधे मुकाबले में हैं.

ये भी पढ़ें:- जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा

Published at : 27 Oct 2025 09:12 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI TEJASHWI YADAV CONGRESS BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
Advertisement

वीडियोज

LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप? नहीं दिया सीधा जवाब; VP चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले- It's So Cute
बिहार
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
बिहार चुनाव के बीच RJD का बड़ा एक्शन, रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को पार्टी किया बाहर
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
शराब की लत थी इन बड़े स्टार्स को, एक ने तो 16 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था नशा
क्रिकेट
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
टीम इंडिया ने खूंखार बल्लेबाज को वापस बुलाया, 182 का है स्ट्राइक रेट; वर्ल्ड कप में बवाल मचना तय
रिलेशनशिप
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
ये क्वॉलिटीड देखकर आप भी जान सकते हैं कि आपका पार्टनर इमोशनली मैच्योर है या नहीं
हेल्थ
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
20 की उम्र के बाद महिलाओं को रेगुलर्ली कराने चाहिए ये टेस्ट्स, आप भी जरूर करें इन्हें रूटीन चेकअप में शामिल
यूटिलिटी
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget