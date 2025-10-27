कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे. वह मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र और दरभंगा में महागठबंधन समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में दो संयुक्त जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

इन सभाओं में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के प्रमुख राजेश राठौड़ ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) बताया कि यह राहुल गांधी का विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहला बिहार दौरा है.

चुनावी मैदान में राहुल गांधी की पहली संयुक्त जनसभा

उनके अनुसार, राहुल गांधी सकरा (सुरक्षित) सीट से महागठबंधन की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार उमेश राम के पक्ष में अपनी पहली सभा को संबोधित करेंगे. इसके पश्चात राहुल गांधी दरभंगा में RJD सहित महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए आयोजित सभा में जनता से समर्थन की अपील करेंगे.

राठौड़ ने कहा कि इससे पूर्व राहुल गांधी ने 16 दिनों तक लगातार बिहार के विभिन्न इलाकों में 1300 किलोमीटर की यात्रा की थी. यात्रा के बाद यह चुनावी मैदान में उनकी पहली बड़ी संयुक्त जनसभा होगी, जहां वे महागठबंधन की चुनावी रणनीति और मुद्दों को जनता के बीच मजबूत तरीके से उठाएंगे.

कांग्रेस-RJD इतनी सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी. कांग्रेस ने जहां साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों उम्मीदवार उतारे थे, वहीं इस साल पार्टी अब 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वहीं महागठबंधन के घटक दलों के बीच 11 सीटों पर आमने-सामने मुकाबला है.

वहीं RJD की बात करें तो RJD इस बार कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 51 सीटों पर पार्टी की भाजपा से सीधी टक्कर है. शेष 91 उम्मीदवार NDA के अन्य घटक दलों- जदयू, लोजपा (रामविलास), हम और वीआईपी के प्रत्याशियों से सीधे मुकाबले में हैं.

ये भी पढ़ें:- जब चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार ने पत्नी से लिए 20 हजार रुपए, पढ़ें क्या था दिलचस्प किस्सा