हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी

बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी

Bihar Assembly Elections 2025: महागठबंधन में से 6 सीटों पर आरजेडी-कांग्रेस, तीन सीटों पर सीपीआई-कांग्रेस और दो सीटों पर आरजेडी-वीआईपी आमने-सामने हैं. सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं में बातचीत भी बंद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Oct 2025 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म होने को है, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन में भ्रम की स्थिति अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही है. हालत ये हो गई कि महागठबंधन की भीतर ही पार्टियां चुनावी मैदान में एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं. सीट बंटवारे यहां ऐसा पेंच फंसा है कि 11 सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी दल आमने-सामने हैं. 

11 सीटों पर आमने-सामने महागठबंधन के दल 

महागठबंधन में से 6 सीटों पर आरजेडी-कांग्रेस, तीन सीटों पर सीपीआई-कांग्रेस और दो सीटों पर आरजेडी-वीआईपी आमने-सामने हैं. दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार (19 अक्टूबर 2025) को खत्म हो रहा है. बताया जा रहा है एक-दूसरे की सीट पर दावा करने के कारण आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं में बातचीत बंद है. आरजेडी लगातार अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रही है.

राजेश राम के सामने RJD के उम्मीदवार

बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ कुटुम्बा सीट से आरजेडी ने सुरेश पासवान उतार दिया है. राजेश राम ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव गठबंधन के समझौते के खिलाफ काम कर रहे हैं और दलितों के प्रतिनिधित्व को कमजोर कर रहे हैं. आरजेडी के अनुसार उसने दिनारा, डिहरी, सासाराम, नवीनगर, नोह, रफीगंज, टिकारी, नवादा, रजौली, रून्नीसैदपुर, सुरसंड और बाजपट्टी सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल नहीं सौंपा है. 

इन सीटों पर कांग्रेस बनाम आरजेडी

डिहरी और सासाराम सीट पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों दावा कर रही है. कहलगांव, वैशाली, लालगंज, सिकंदरा, कुटुंबा और वारिसलीगंज सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने है. बेगूसराय जिले के बछवाड़ा सीट से कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इस सीट की वजह से सीपीआई ने रोसड़ा, बिहारशरीफ और राजापाकड़ से भी अपने उम्मीदवार उतार दिए.

दो सीटों पर वीआईपी vs आरजेडी

उसी तरह तारापुर और चैनपुर सीट से वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने-सामने हैं. चैनपुर सीट से आरजेडी ने दो दिन पहले बृज किशोर बिंदु को सिंबल सौंपा, जिसके बाद VIP ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष  बालगोविंद बिंद को यहां का प्रत्याशी बना दिया. महागठबंधन के कोई नेता खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिस वजह से घटक दल के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

ये भी पढ़ें : पाकिस्तान का साथ देना तुर्की और अजरबैजान को पड़ा भारी, भारतीयों ने लिया ऐसा फैसला, समझा दी हैसियत

Published at : 19 Oct 2025 10:48 PM (IST)
Tags :
Rjd CONGRESS BIHAR Assembly Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement

वीडियोज

Diwali पर बोले Akhilesh, नया क्लेश? Romana Isar Khan | Diwali 2025 | Akhilesh Yadav |Mahadangal
Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला, भाजपा नेता बोले- 'TMC की लुंगी वाहिनी ने किया अटैक'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'पानी पीकर दिखाओ, तभी मानेंगे साफ है', यमुना सफाई पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का BJP को चैलेंज
'पानी पीकर दिखाओ, तभी मानेंगे साफ है', यमुना सफाई पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज का BJP को चैलेंज
हेल्थ
Six Pocket Syndrome: KBC वाले इशित भट्ट जैसी हरकतें करता है आपका बच्चा, जानें उसे कैसे सुधारें?
KBC वाले इशित भट्ट जैसी हरकतें करता है आपका बच्चा, जानें उसे कैसे सुधारें?
ट्रेंडिंग
50 चॉकलेट बम पर उढ़ेला पेट्रोल और फिर लगा दी आग! धमाका देख कांप उठेगी रूह- वीडियो हो रहा वायरल
50 चॉकलेट बम पर उढ़ेला पेट्रोल और फिर लगा दी आग! धमाका देख कांप उठेगी रूह- वीडियो हो रहा वायरल
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget