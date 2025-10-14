हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लोकसभा चुनाव में हारे दो प्रत्याशियों को बीजेपी ने दिया टिकट, जानें कौन हैं वो नेता, जिन पर पार्टी ने लगाया दांव

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 04:04 PM (IST)
बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर और विजय सिन्हा लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे. सीट से उम्मीदवार बनाया गया. पार्टी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट दिया है. 

बीजेपी ने दो पूर्व सांसदों रामकृपाल यादव और मिथलेश कुमार तिवारी को भी उम्मीवार बनाया है, जो लोकसभा चुनाव 2024 हार गए थे. दानापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद राम कृपाल यादव और बक्सर से मिथलेश कुमार तिवारी चुनाव लड़ेंगे.

लोकसभा चुनाव 2024 में पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी चीफ लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को 85 हजार 174 वोटों से हराया था. वहीं बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को बक्सर लोकसभा सीट से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने 28,954 वोटों से हराया था.
इसके अलावा बीजेपी ने जेडीयू के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू को सीतामढ़ी से प्रत्याशी बनाया है. सुनील पिंटू जेडीयू छोड़कर बीजेपी में घर वापसी किए हैं. वह साल 2005 और 2010 में बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव जीते थे. 2010 से 2013 तक वे राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री भी रहे.

2015 में वे आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार से हार गए. इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार पिंटू बीजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए और सांसद बन गए. 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे फिर बीजेपी में शामिल हो गए.

बीजेपी की पहली लिस्ट में तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार, राम नारायण मंडल और नितिन नबीन का नाम शामिल है. पार्टी ने कई मंत्रियों और विधायकों को उनकी परंपरागत विधानसभा सीट से टिकट दिया है. वहीं कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं.

Published at : 14 Oct 2025 03:38 PM (IST)
विश्व
