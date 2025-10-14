बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. 71 उम्मीदवारों की इस लिस्ट से एक बड़ा नाम गायब है. पटना साहिब सीट से सात बार के विधायक और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया है. उनकी जगह पार्टी ने रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है. इस फैसले पर नंद किशोर यादव ने पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा दिखाते हुए कहा, 'मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ हूं. पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कोई शिकायत नहीं है. नई पीढ़ी का स्वागत और अभिनंदन है.'

भाजपा के पुराने नेताओं की पीढ़ी से नाता

नंद किशोर यादव बिहार में भाजपा की सबसे पुरानी पीढ़ी के नेताओं में शामिल हैं. जब वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब सुशील कुमार मोदी, अश्विनी चौबे, नवीन किशोर सिन्हा और प्रेम कुमार जैसे नेता उनके समकालीन थे. उस दौर में सभी नेता कैलाशपति मिश्रा के सानिध्य में राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे थे.

34 साल का अपराजेय राजनीतिक सफर

नंद किशोर यादव 1995 से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं. पहले पटना पूर्वी से और परिसीमन के बाद पटना सिटी (पटना साहिब) से. वे सात बार लगातार जीत दर्ज कर चुके हैं. उन्होंने पटना नगर निगम के काउंसलर से राजनीति की शुरुआत की और बाद में पटना के डिप्टी मेयर भी बने. वे भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

लालू-राबड़ी के दौर में बीजेपी की आवाज

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल में भाजपा की निर्णायक लड़ाई के समय, पांच साल तक बिहार भाजपा का नेतृत्व नंद किशोर यादव ने किया. 2013 में जब नीतीश कुमार ने पहली बार भाजपा से गठबंधन तोड़ा, तब नंद किशोर यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया. इससे पहले यह पद लंबे समय तक सुशील कुमार मोदी के पास था.

कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली

नीतीश सरकार में नंद किशोर यादव कई बार मंत्री रहे. उन्होंने पथ निर्माण विभाग में सबसे लंबा कार्यकाल दिया, साथ ही स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पर्यटन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाली. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें 2003 में बिहार NDA का संयोजक बनाया था.

RSS से जुड़ाव

नंद किशोर यादव का जन्म 26 अगस्त 1953 को हुआ. उन्होंने 1970 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और जेपी आंदोलन के दौरान स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी. वह 1969 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े हुए हैं. पार्टी के भीतर उन्हें एक प्रमुख यादव नेता और नीतीश कुमार से अच्छे समन्वय के लिए जाना जाता है.