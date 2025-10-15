हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Assembly Election 2025: महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट

Bihar Assembly Election 2025: महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला! इन 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, ये रही संभावित लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. जानिए किन सीटों पर कांग्रेस उतर सकती है मैदान में.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 08:36 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर है. सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव में कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है. इसके अलावा आज (15 अक्तूबर 2025) महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान हो सकता है. कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उनके संभावित नाम इस प्रकार हैं.

वजीरगंज, वारिसलीगंज, सुपौल, बरबीघा, फारबिसगंज, बनियापुर, बहादुरगंज, मोतिहारी, किशनगंज, पूर्णिया, कसबा, प्राणपुर, कदवा, कोढ़ा, अररिया, बिहारीगंज, भागलपुर, सोनबरसा, जमालपुर, कुशेश्वरस्थान, बिक्रम, बेनीपुर, हिसुआ, जाले, महराजगंज, कुचायकोट, बक्सर, वैशाली, करगहर, लालगंज, मनिहारी, रोसड़ा, राजपुर, बेगूसराय, चेनारी, बेलदौर, कुटुंबा, कहलगांव, मुजफ्फरपुर, सुलतानगंज, खगड़िया, अमरपुर, औरंगाबाद, लखीसराय, वाल्मीकि नगर, बरबीघा, रामनगर, राजगीर, नरकटियागंज, बाढ़, चनपटिया, बांकीपुर, बेतिया, पटना साहिब, गोविंदगंज, गया टाउन, रिगा, टेकारी, बेनीपट्टी.

केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक

कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार (14 अक्टूबर 2025) को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की थी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन बैठक में उपस्थित थे. राहुल गांधी केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में डिजिटल रूप से शामिल हुए. 

कांग्रेस का 2020 विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि पहले पार्टी ने उन विधानसभा सीट के लिए 50 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की, जिन पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है. हालांकि, अब 60 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने के तैयारी में है. कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीट पर चुनाव लड़ा था और 19 सीट जीती थीं. बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवंबर को होगा. मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी. राजद के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन सत्तारूढ़ राजग को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करेगा.

Published at : 15 Oct 2025 08:17 AM (IST)
