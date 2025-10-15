भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड इस बार बिहार चुनाव में बराबरी पर लड़ेंगी. सीट बंटवारे के बाद दोनों ने 101-101 सीटें अपने पास रखी हैं. वहीं चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं. जबकि उपेंद्र कुशवाहा को महज छह सीटें दी गईं. वे इससे नाराज चल रहे है. अहम बात यह भी है कि महुआ सीट कुशवाहा के लिए तय की गई थी, लेकिन यह अब चिराग को दे दी गई है. इससे और नाराजगी बढ़ गई. अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कुशावाह को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है. अमित शाह और कुशवाहा के बीच सीट शेयरिंग के मसले पर बात हो सकती है.

अमित शाह मीटिंग के दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सीटें बढ़ाने का भी प्रस्ताव दे सकते हैं. कुशवाहा ने दिल्ली जाने से पहले कहा, ''NDA में बहुत कुछ बाकी है, उस पर चर्चा करनी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके सब चीजों पर चर्चा होगी. सब कुछ ठीक हो जाएगा इस विश्वास के साथ दिल्ली जा रहे हैं.''

दिल्ली रवाना होने से पहले उपेंद्र कुशवा ने क्या दी जानकारी

कुशवाहा ने दिल्ली रवाना होने से पहले बुधवार (15 अक्टूबर) को फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने इसके जरिए कहा, ''केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ विमर्श हेतु गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और मुझे अभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है, इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की गई है.''

एनडीए में क्यों तेज है हलचल

नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा ने बराबर सीटें अपने पास रखी थीं. वहीं चिराग की एलजेपी को 29 सीटें दी थीं. जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को छह-छह सीटें दीं. सीट शेयरिंग के बाद एनडीए में नाराजगी बढ़ गई. कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दिया था कि वे खुश नहीं हैं. अब भाजपा उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेगी.