एंबुलेंस बनी काल...! कई बाइक सवारों को मारी टक्कर, दंपति की हुई मौत, जानें पूरा मामला
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने तीन बाइकों में टक्कर मार दी. इस एक्सीडेंट में एक कपल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं.
एंबुलेंस को जीवनदायिनी कहा जाता है और यही कारण है कि अकसर सड़क पर इस वाहन को सबसे पहले निकलने का रास्ता दिया जाता है पर क्या कहा जाए जब एंबुलेंस ही राहगीरों के लिए काल बन जाए. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है.
यहां एंबुलेंस ने अपना नियंत्रण खो दिया और सिग्नल पर रुके वाहनों को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से एक दंपति की मौके ही पर मौत हो गई. बता दें कि ये हादसा शनिवार (1 नवंबर) को शहर के रिचमंड सर्कल के पास हुआ.
तेज रफ्तार अनियंत्रित एंबुलेंस ने 3 बाइक को मारी टक्कर
रिचमंड सर्कल के पास शनिवार रात को करीब 11 बजे लाल सिग्नल पर रुकी कई मोटरसाइकिलों को तेज गति से आ रही अनियंत्रित एंबुलेंस ने टक्कर मार दी. एंबुलेंस ने तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनमें से एक बाइक काफी दूर तक घिसटती चली गई और पुलिस चौकी से टकराने के बाद जाकर रुकी.
एक दंपति की हुई मौत
इस टक्कर के कारण स्कूटर सवार 40 वर्षीय इस्माइल और उनकी पत्नी समीन बानू की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
पुलिस चौकी से टकराने के बाद राहगीरों द्वारा एम्बुलेंस को उठाते हुए देखा गया. इस मामले को लेकर सामने आए एक वीडियो में घटनास्थल पर लोग गाड़ी को हटाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. वहीं इसके अलावा कई क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलें और पुलिस चौकी भी दिखाई दे रही है. इस पूरे मामले को लेकर विल्सन गार्डन ट्रैफिक पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.
