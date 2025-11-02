एंबुलेंस बनी काल...! कई बाइक सवारों को मारी टक्कर, दंपति की हुई मौत, जानें पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

एंबुलेंस को जीवनदायिनी कहा जाता है और यही कारण है कि अकसर सड़क पर इस वाहन को सबसे पहले निकलने का रास्ता दिया जाता है पर क्या कहा जाए जब एंबुलेंस ही राहगीरों के लिए काल बन जाए. ऐसा ही एक मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है.

यहां एंबुलेंस ने अपना नियंत्रण खो दिया और सिग्नल पर रुके वाहनों को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से एक दंपति की मौके ही पर मौत हो गई. बता दें कि ये हादसा शनिवार (1 नवंबर) को शहर के रिचमंड सर्कल के पास हुआ.

तेज रफ्तार अनियंत्रित एंबुलेंस ने 3 बाइक को मारी टक्कर

रिचमंड सर्कल के पास शनिवार रात को करीब 11 बजे लाल सिग्नल पर रुकी कई मोटरसाइकिलों को तेज गति से आ रही अनियंत्रित एंबुलेंस ने टक्कर मार दी. एंबुलेंस ने तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनमें से एक बाइक काफी दूर तक घिसटती चली गई और पुलिस चौकी से टकराने के बाद जाकर रुकी.

एक दंपति की हुई मौत

इस टक्कर के कारण स्कूटर सवार 40 वर्षीय इस्माइल और उनकी पत्नी समीन बानू की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस चौकी से टकराने के बाद राहगीरों द्वारा एम्बुलेंस को उठाते हुए देखा गया. इस मामले को लेकर सामने आए एक वीडियो में घटनास्थल पर लोग गाड़ी को हटाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. वहीं इसके अलावा कई क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिलें और पुलिस चौकी भी दिखाई दे रही है. इस पूरे मामले को लेकर विल्सन गार्डन ट्रैफिक पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें

मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित