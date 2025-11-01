मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित

मोकामा हत्याकांड के बाद बिहार में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोकामा और बाढ़ के कई अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मोकामा–बाढ़ के तीन अधिकारियों का तबादला

चुनाव आयोग ने मोकामा और बाढ़ के तीन अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है. यह कार्रवाई साजिश, लापरवाही और घटनाओं पर समय पर नियंत्रण न पाने के आरोपों के बाद की गई है. आयोग ने इनमें से एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया है.

SP का भी किया गया तबादला

स्थानीय एसपी का भी तबादला कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने साफ किया कि कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी था.चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस कार्रवाई पर कल दोपहर 12:00 बजे तक ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) सौंपे. इसमें सभी कदमों का विस्तृत ब्योरा देना अनिवार्य होगा.

आचार संहिता पर सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में आचार संहिता सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे. इसके तहत राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने, अराजक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है. संवेदनशील और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. साथ ही स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके.

मोकामा हिंसा पर दर्ज नई FIR, RJD समर्थकों ने लगाए आरोप

मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद चुनावी माहौल और तनावपूर्ण हो गया है. इस बीच घटना से जुड़े एक और मामले में तीसरी FIR दर्ज की गई है.

RJD उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों ने पंडारक थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सुमित, सोनू और गोलू को आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान हुए बवाल में वीणा देवी के काफिले पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई.



इस मामले में पहले से ही तीन FIR दर्ज की जा चुकी हैं. दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने अनंत सिंह, उनके भतीजों राजवीर और कर्मवीर, साथ ही छोटन सिंह और कंजय सिंह को नामजद किया है. इधर, अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की शिकायत पर जन सुराज उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष और उनके समर्थकों-लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया है.