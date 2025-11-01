हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित

मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, SP समेत 4 अफसरों पर गिरी तबादले की गाज, 1 निलंबित

Mokama Murder Case: चुनाव आयोग ने मोकामा और बाढ़ के तीन अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है. यह कार्रवाई साजिश, लापरवाही और घटनाओं पर समय पर नियंत्रण न पाने के आरोपों के बाद की गई है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 01 Nov 2025 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

मोकामा हत्याकांड के बाद बिहार में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इसी बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोकामा और बाढ़ के कई अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है. आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

मोकामा–बाढ़ के तीन अधिकारियों का तबादला
चुनाव आयोग ने मोकामा और बाढ़ के तीन अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है. यह कार्रवाई साजिश, लापरवाही और घटनाओं पर समय पर नियंत्रण न पाने के आरोपों के बाद की गई है. आयोग ने इनमें से एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं. इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया है.

SP का भी किया गया तबादला
स्थानीय एसपी का भी तबादला कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने साफ किया कि कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी था.चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस कार्रवाई पर कल दोपहर 12:00 बजे तक ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) सौंपे. इसमें सभी कदमों का विस्तृत ब्योरा देना अनिवार्य होगा.

आचार संहिता पर सख्ती और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में आचार संहिता सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थे. इसके तहत राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने, अराजक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है. संवेदनशील और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. साथ ही स्ट्रांग रूम और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी विस्तृत समीक्षा की गई है, ताकि चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके.

मोकामा हिंसा पर दर्ज नई FIR, RJD समर्थकों ने लगाए आरोप
मोकामा में जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद चुनावी माहौल और तनावपूर्ण हो गया है. इस बीच घटना से जुड़े एक और मामले में तीसरी FIR दर्ज की गई है.
RJD उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थकों ने पंडारक थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सुमित, सोनू और गोलू को आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि दुलारचंद यादव की शव यात्रा के दौरान हुए बवाल में वीणा देवी के काफिले पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई.

इस मामले में पहले से ही तीन FIR दर्ज की जा चुकी हैं. दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने अनंत सिंह, उनके भतीजों राजवीर और कर्मवीर, साथ ही छोटन सिंह और कंजय सिंह को नामजद किया है. इधर, अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार की शिकायत पर जन सुराज उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष और उनके समर्थकों-लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया है.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 01 Nov 2025 07:05 PM (IST)
Tags :
Election Commission BIHAR ELECTION Mokama Murder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
POCSO के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कहा- 'अपराध वासना का नहीं, प्रेम का परिणाम'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का विवादित का बयान, बोले- 'वो बदतमीजों के...'
क्रिकेट
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान
हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दिया बड़ा बयान
टेलीविजन
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें लेटेस्ट तस्वीरें
क्या आपको याद है टीवी की ‘हिटलर दीदी’, 43 की उम्र में दिखने लगी हैं ऐसी, देखें तस्वीरें
विश्व
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
'कोई अकेला नहीं रहेगा...', अमेरिका बोला- झगड़ालू चीन से निपटने के लिए सहयोगियों को तकनीक देने को तैयार
दिल्ली NCR
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
यूटिलिटी
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
म्युचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर एफडी, कहां निवेश करना है ज्यादा सेफ, जान लीजिए
ट्रेंडिंग
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
'श्यामा आन बसो वृंदावन में' भजन पर लड़की ने किया गजब का डांस- वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget