हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल की बॉर्डर पर दिखा घुसपैठियों में SIR का डर, बड़ी संख्या में देश छोड़कर भाग रहे बांग्लादेशी, BSF ने दी जानकारी

बंगाल की बॉर्डर पर दिखा घुसपैठियों में SIR का डर, बड़ी संख्या में देश छोड़कर भाग रहे बांग्लादेशी, BSF ने दी जानकारी

बिहर के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग ने SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत चुनाव आयोग भारतीय मतदाताओं की जानकारी जुटा रहा है. इसी का डर अब भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों में देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के बाद देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से की जा रही SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चुनाव आयोग की तरफ से बूथ लेवल पर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जा रही है. अब बांग्लादेश के घुसपैठियों में इस पड़ताल का खौफ देखा जा रहा है. जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ से करीबन 500 बांग्लादेशी भाग खड़े हुए हैं. यह जानकारी बीएसएफ ने दी है. बीएसएफ के सुरक्षाबलों ने इन्हें इंटरस्पेट किया है. 

BSF की 143वीं बटालियन ने इन्हें इंटरस्पेट किया है
जानकारी के मुताबिक, सोमवार के यह सभी लोग 24 परगना जिले के स्वरुपनगर स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट से निकले हैं. इनकी मूवमेंट को बीएसएफ की बटालियन ने नोट किया, साथ ही इन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की है. 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो करीबन एक साल में यह सबसे बड़ी मूवमेंट है. इतनी संख्या में पहली बार अवैध बांग्लादेशी भारत से निकले हैं. बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया है कि करीबन 500 लोगों ने माना है कि वह अवैध रूप से भारत में रह रहे थे. उनके पास किसी भी तरह का पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र नहीं है. 

पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बिराती, मध्यमग्राम, राजराहट, न्यू टाउन और सॉल्ट इलाकों में मजदूरी का काम कर रहे हैं. इन इलाकों में यह सालों से रह रहे हैं. लेकिन अब SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद इनके पास देश छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है. 

विशेष प्रक्रिया के तहत होंगे घुसपैठिए डिपोर्ट 
बीएसएफ ने बताया कि बॉर्डर पर जिन लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें एक विशेष प्रक्रिया के तहत वापस डिपोर्ट किया जाता है. इनकी पहचान, बेसिक डाटा जुटाया जाता है, फिर उनके देश के जिम्मेदार अधिकारियों से बात कर वापस भेजा जाता है. 

कैसे हो रही सही मतदाताओं की जांच
SIR प्रक्रिया के तहत अधिकारी घर-घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं. इसमें साल 2003 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया गया है. अगर इसमें नाम नहीं होता है, तो फिर परिवार के किसी सदस्य के नाम होने की बात आयोग के अधिकारी व्यक्ति से पूछते हैं. ऐसी तमाम जानकारी के आधार पर मतदाता होने की पुष्टी की जाती है. 

Published at : 19 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Tags :
Bengal BSF Election Commission NEWS SIR Special Intensive Revision
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
Advertisement

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज
क्रिकेट
Ashes Series: इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
इंग्लैंड ने पहले एशेज टेस्ट के लिए किया 12 सदस्यीय टीम का एलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
बॉलीवुड
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया ने रोमांटिक अंदाज में विश किया बर्थडे
किस किया, बाहों में दिए पोज... तारा सुतारिया को वीर पहाड़िया ने यूं विश किया बर्थडे
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
क्या आपके खाते में नहीं आया किसान निधि का पैसा, ये काम कर सकते हैं आप
ट्रेंडिंग
Viral News: नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
नारायण मूर्ति ने फिर से अलापा 72 घंटे वाला राग! बताया चीन का 9,9,6 वाला फॉर्मूला- यूजर्स ने लगा दी क्लास
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget