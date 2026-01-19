बेटे का रिजल्ट देखने के बाद 35 साल के युवक की मौत, सड़क पर आया हार्ट अटैक, काम से ली थी छुट्टी

Assam News: असम के जोरहाट में एक दुखद घटना सामने आई. 35 साल के दीपंकर बरदलोई नाम के युवक का हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया. घटना उस समय हुई जब वे अपने छोटे बेटे के स्कूल से रिजल्ट लेने के बाद लौट रहे थे.

दीपंकर ने उस दिन अपने पिता को घर पर छोड़ने के बाद छुट्टी ली थी. उनका एक जरूरी काम था, लेकिन बेटे का स्कूल भी जाना जरूरी था. उनका छोटा बेटा UKG में पढ़ता है और उसी दिन स्कूल में उसका रिजल्ट घोषित किया जाना था. दीपंकर ने स्कूल में मीटिंग भी की और अपने बेटे का रिजल्ट प्राप्त किया.

सड़क पर ही हुआ हादसा

जैसे ही दीपंकर स्कूल से बाहर निकले, अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़े. कुछ ही पलों में उनके दिल की धड़कन रुक गई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई. यह देखकर आसपास लोग स्तब्ध रह गए और तत्काल मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

दीपंकर की मौत ने उनके परिवार में गहरा शोक पैदा कर दिया. उनका बेटा सैमफोर्ड स्कूल में पढ़ता है. परिवार और रिश्तेदारों ने बताया कि दीपंकर पूरी तरह स्वस्थ थे और उन्हें हार्ट अटैक की कोई पूर्व चेतावनी नहीं थी.

स्वास्थ्य और सावधानी की जरूरत

विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक हार्ट अटैक युवाओं में भी हो सकता है, इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और तनाव कम करना बहुत जरूरी है. दिल की बीमारी के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

दीपंकर की अचानक मृत्यु ने जोरहाट के लोगों को भी स्तब्ध कर दिया है. उनके परिवार और दोस्तों ने उनके अच्छे स्वभाव और जिम्मेदार व्यक्तित्व की याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. यह घटना दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक रहने की चेतावनी भी देती है.

